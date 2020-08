Wolff kendőzetlenül elmondta a véleményét a Renault óvásáról

A Renault először az Stájer Nagydíjat követően nyújtott be óvást a Racing Point ellen, konkrétan a rózsaszín autó által használt fékvezetékek kapcsán. A francia istálló állítása szerint a Racing Point megsértette a „listázott alkatrészekre” vonatkozó szabályt, amiért a Mercedes által gyártott fékvezetékeket használja.

A Renault megismételte az óvást a Magyar és a Brit Nagydíjat követően is, szintén ugyanezekre hivatkozva. A történet hátteréhez hozzátartozik, hogy a tavalyi évben még lehetősége lett volna a Racing Pointnak a Mercedes fékvezetékeinek megvásárlására, ám ebben az évben már ez nem engedélyezett.

A francia csapat állítása szerint viszont pont ezt cselekedte a silverstone-i alakulat, amivel súlyos szabálysértést követhettek el. Olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy állítólag egy Racing Pointtól szivárogtató belsős embertől kaphatták az információkat, amire az óvást is alapozzák.

Még több F1 hír: Wolff elmondta, meddig tervez Hamiltonnal

Egyelőre még nincs döntés az ügyben, és azt sem tudni pontosan, mikor születhet meg a végítélet. Néhányan azt feltételezik, hogy az illetékesek már pénteken meghozhatják a döntést, míg mások a jövő hetet feltételezik.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke viszont úgy véli, ez teljesen lényegtelen, úgyis fellebbezik majd a vesztes fél. „Teljesen mindegy, ki veszít, úgyis fellebbezik majd a döntés ellen. Ezt követően bíróságra megy majd az egész, ahol megszületik a jogerős ítélet”, fogalmazott Wolff az Österreich újságnak.

A Renault elmondása szerint egyébként csakis azért tiltakoznak ennyire a Racing Point autója ellen, mert a Forma-1 elviségével, és az ügyfélautókat övező elvekkel összeegyeztethetetlen, amit csináltak. Wolff ugyanakkor felhívta egy nagyon fontos dologra a figyelmet, hogy a Racing Point eddig több pontot gyűjtött a Renaultnál, amit nem érdemes számításon kívül hagyni.

Lance Stroll, Racing Point RP20, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Teljes mértékben meg tudom érteni, ha valaki egy dolog tisztázása végett óv egy istálló ellen. A Renault elmondása szerint elvi síkon zajlik a vita, viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem nézik jó szemmel, milyen rengeteg pontot gyűjtött eddig a Racing Point”

Wolff azt is kiemeli, szerinte az égadta egy világon semmi probléma nincs az ügyfélcsapat koncepciójával, mert úgy véli, ez lehetőséget ad a kisebb istállóknak, hogy versenyképesek lehessenek. A Racing Pointnak ez be is jöhet, ugyanis mindössze némi szerencse választja el őket, hogy bezsebeljék első dobogóikat.

„Szerintem ez a vita is leegyszerűsíthető a következő kérdésre: akarunk-e ügyfél csapatokat vagy nem? Ha belegondolunk, a nagy csapatok szép nagyot profitálhatnak ebből, míg a kisebbek jobban teljesítenek. Mindkét fél ezzel csak nyerhet”, zárta gondolatait Wolff.

Ajánlott videó: