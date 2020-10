Wolff jövőre nem akar újra a Hamiltonnal való tárgyalással nyüglődni

Lewis Hamilton hatszoros világbajnok, de már a hetedik is karnyújtásnyira van tőle, múlt héten pedig megdöntötte Michael Schumacher futamgyőzelmi rekordját 92. diadalával. 2013 óta van a Mercedesnél és azóta sikerült a Forma-1 uraként bebiztosítania magát, azonban 2021-re még nincs szerződése.

Hamilton a Portugál Nagydíj előtt azt mondta, vannak bizonytalanságok, amiket rendeznie kell az elköteleződés előtt, korábban pedig úgy nyilatkozott, legalább három évet maradna még a Forma-1-ben. A 35 éves versenyző tehát legalább kicsit kételkedik abban, hogy egy hároméves szerződés-e a legjobb út számára.

Toto Wolff arra a kérdésre, hogy szeretné-e a jelenlegi megállapodás részleteit egy újabb évre átvinni, hogy Hamiltonnak több ideje legyen eldönteni, hosszú távon mit akar, így válaszolt: „Egy új világban vagyunk, a COVID teljesen megváltoztatta az üzleti életet és a környezetet.”

„Viszont idén mindent le kell szögeznünk. Nem akarok a következő szezon közepén újra tárgyalásokat kezdeni és az egészet újrakezdeni. Mindannyiunknak a munkánkra kell koncentrálnia. Lewisnak a versenyzésre, nekem a csapat irányítására, Olának (Ola Källenius, a Daimler elnöke) pedig a nagy kormánykerék forgatására.”

Wolff, aki hétfőn a BBC Radio 4 Today című műsorának vendége volt, elmondta, „mindkét oldalnak akarnia kell a folytatást”, saját jövőjére is utalva. A csapatfőnök mindenesetre nem aggódik Hamilton miatt:

„Ha egy meteor becsapódik a Földbe, bármi megtörténhet, de amúgy nem hiszem, hogy lenne oka nem a leggyorsabb autóba ülni, nekünk pedig nincs okunk mást igazolni. Tökéletes páros. Jó csapat vagyunk ketten, de ha mennünk kellene, Brixworthben és Brackleyben egy fantasztikus csapatot hagynánk, akik nélkülem is boldogulnának. Neki pedig folytatnia kell a karrierét. Ha ezt együtt tudnánk csinálni, az zseniális lenne.”

Wolff és Hamilton is annyival intézték el a tárgyalások kezdetének csúszását, hogy a zsúfolt versenynaptár miatt még nem volt idejük leülni egymással. Wolff abban reménykedik, hogy a szezon második felében lévő lyukakban ezt meg tudják valahol ejteni, és jelezte, hogy mindig tudták, hogy beindulnak az összeesküvés-elméletek ezzel kapcsolatban.

„Egyszerűen az az ok, hogy remeteként élünk, és a mi csapatunk kifejezetten fegyelmezett. Van 11 plusz autónk a személyzetnek, két embernél több nem ehet egy asztalnál. A hét vagy nyolc, a rendszerünk szempontjából fontos ember nem is találkozhat egymással, ez elsősorban a pilóták szempontjából fontos.”

Peter Bonnington, Race Engineer, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, celebrate on the podium

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images