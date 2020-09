Wolff ismét elutasította a Red Bull vádját, hogy kivételeznének az egyik pilótájukkal

Lewis Hamilton az Olasz Nagydíj futama előtt 47 ponttal vezeti a 2020-as egyéni bajnokságot Max Verstappen előtt, míg Valtteri Bottas 50 ponttal van lemaradva a brit mögött.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner azt nyilatkozta, hogy „egyértelmű, hogy a Mercedes Lewist favorizálja” – kritizálva a csapat Belga Nagydíjon mutatott egy kiállásos stratégiáját, ami állóháborúvá tette a Mercedesek küzdelmét.

„Miért nem tették Bottast egy két kiállásos stratégiára? Ez lehetőséget adott volna neki arra, hogy megnyerje a futamot. Idén minden Lewis rekorddöntő szezonjáról szól. Az igazság az, hogy Valtterinek nincs sok esélye, hacsak nem veri meg az időmérőn.”

Toto Wolff az időmérő után elmondta, hogy rendezték az ügyet Hornerrel.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference Fotó készítője: FIA Pool

„Azt kérdezte, miért nem tettük Valtterit egy két kiállásos stratégiára, amire azt mondtam, hogy ha tudtuk volna, hogy az a gyorsabb, akkor Lewis is kiállt volna. Utólag visszanézve valóban jobb stratégiának bizonyulhatott volna a két kiállás, de nem akartunk pozíciót veszíteni Max-szal szemben, mert nem voltunk abban biztosak, hogy a pályán vissza tudjuk előzni.”

„Azt kérdeztem, miért nem álltatok ki még egyszer Verstappennel? Megelőzhettetek volna minket. Azt mondta, hogy nem voltak benne biztosak, hogy vissza tudják előzni Ricciardot.”

„Aha. Nos itt is vagyunk, pontosan ugyanaz a helyzet. Nincs egyáltalán szó arról, hogy valamelyik pilótát a másik fölé helyezzük, mindig is tisztán, nyitottan játszottunk, és ezt a jövőben is folytatni fogjuk.”

Wolff elárulta, hogy már régóta dolgoznak a partimód utáni életen.

