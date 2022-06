Wolff bocsánatot kért Hamiltontól a „sz*rkupac" Mercedesért

Lewis Hamilton saját bevallása szerint élete egyik legszörnyűbb futamán van túl, noha nem az eredmény miatt, ugyanis a számukra idén jónak számító negyedik helyen ért célba. A hétszeres világbajnok egész hétvégén szenvedett a pattogástól, mely komoly fájdalmakkal járt.

Wolff a futam előtt még abban sem volt biztos, hogy pilótája képes lesz így végig vezetni a versenyen, a futam után Hamilton pedig láthatóan nehezen tudott kimászni a W13-aból, erősen fájlalta a derekát és a hátát. Hamilton a kvalifikáció után már jelezte, hogy a háta nem igazán bírja az ilyen mértékű pattogást.

A leintés után a csapat megköszönte Hamiltonnak a mai teljesítményét, aki egyébként a nap versenyzője is lett. A Mercedes veteránja a hetedik helyről rajtolva ért be csapattársa mögött a negyedik helyen, igaz ehhez a Ferrari kettős kieséses is kellett.

Hamilton a rádión szintén köszönetet mondott, azonban jelezte, hogy ezen változtatniuk kell. A német istálló csapatfőnöke ismét elnézést kért a brit pilótától, amiért ennyire „sz*rul vezethető” autót adtak alá. Hamilton egyébként a futam után elmondta, hogy nem hiszi, hogy meg tudják teljes mértékben szüntetni a pattogást, de azt mindenképpen minimalizálniuk kell.

A beszélgetés a csapatrádión keresztül a következőképpen zajlott:

Wolff: „Lewis, mindannyian tudjuk, hogy jelenleg elég sz*rul lehet vezetni. Elnézést a szörnyű autóért, majd megoldjuk a problémákat.”

Hamilton: "Szép volt, srácok, remek munkát végeztetek a stratégiával, köszönöm, hogy továbbra is nyomjátok. Mindenképpen változtassunk egy kicsit, oké?”

Bonnington: „Igen, vettem, Lewis, meg kell oldanunk a problémákat.”

Hamilton: „Nyomjuk tovább."