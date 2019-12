Wolff is követhetné Hamiltont a Ferrarihoz?

Most minden Lewis Hamilton és a Ferrari kapcsolatáról szól. A brit elismerte, hogy 2020-ban meg fogja vizsgálni a lehetőségeit, mivel a szerződése a következő év végén lejár a Mercedesnél. A Ferrari immáron nyíltan beszélt arról, hogy a brit bajnok potenciális célpont lehet számukra, valószínűleg Sebastian Vettel helyén Charles Leclerc csapattársaként.

Egyelőre azonban nincs szó arról, hogy a Mercedes vagy Hamilton határidőt adott volna a döntés meghozatalához. „Nem, nincs erről szó. Szerintem most az a legfontosabb, hogy egy kicsit máshol legyen. Személy szerint is nagyon várom már, hogy visszatérhessek az irodába, és a normál rutin szerint dolgozzak. Amikor pedig visszatértünk január végén, február elején, hogy meghatározzuk az ütemtervet, akkor majd eldöntjük, mikor akarunk erről beszélni.”

Az, hogy Wolff nyíltan beszélt Hamilton esetleges átszerződéséről a Ferrarihoz, még nem jelenti azt, hogy lemondtak volna a maradásáról. „Nem, nagyon nyíltan beszéltünk a Ferrariról és arról, hogy a márka mit képvisel. Ugyanakkor amíg képesek vagyunk gyors autót biztostani, hozzá egy nagy teljesítményre képes motorral, mindig meglesz a lehetőségünk arra, hogy eldöntsük, ki vezesse az autót.”

„Nem kétséges, hogy Lewis prioritást fog élvezni, és arra koncentrálok, hogy mindez továbbra is működjön. Együtt akarom tartani ezt az egészet, de a legfontosabb az, hogy egy jó autónk legyen. Ha ez megvan, akkor saját magunk dönthetünk.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, and the entire Mercedes team at the track celebrate victory in the race and the Championships

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images