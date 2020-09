Wolff is Hamiltonnal ért egyet – nem tartja jogosnak a büntetést

Már az Orosz Nagydíj rajtja előtt megkezdődtek az izgalmak, hiszen az FIA elkezdte vizsgálni Lewis Hamiltont, amiért nem tartotta be a versenyigazgató Michael Masi által írt verseny előtti jegyzetét, amelyben a rajtgyakorlatokról is szó volt.

Hamiltont végül kétszer 5 másodperces büntetéssel sújtották, amelyet a hatszoros világbajnoknak az első bokszkiállásánál le is kellett töltenie, ez pedig azt jelentette, hogy hiába rajtolt pole pozícióból és tartotta meg a pozícióját a rajtnál, mégsem tudott előrébb végezni a harmadik helynél.

A szocsi versenyt végül Valtteri Bottas nyerte Max Verstappen előtt, Hamilton pedig az időbüntetésen kívül két büntetőpontot is kapott, ezzel már csak 2 pont választja el attól, hogy eltiltsák egy futamtól.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff elárulta, hogy a vizsgálat bejelentése után a Mercedes sportigazgatójával, Ron Meadowsszal a stewardokhoz siettek. Az osztrák kitartott amellett, hogy sem a csapat, sem Hamilton nem volt hibás a történtek miatt, és túlzónak tartja a büntetést.

„A büntetések mindig együtt történnek. Ez nem a csapat hibája volt, és nem is Lewis hibája. Nem akarok senkire mutogatni, ahogy soha nem is tettem ezt” – kezdte Wolff a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában.

„Ron és én ott voltunk a versenybíráknál, az volt az ítélet, hogy nem volt jó helyen. Bár azt nem említik sem a versenyigazgatói körlevélben, sem a szabályzatban, hogy hol lett volna jó helyen. Szóval ezzel nem értünk egyet, és akkor maradjunk ennyiben.”

„A másik dolog az volt, hogy nem egyenletes sebességgel hajtott a rajtrácsra kivezető körön, szerintem ez is vitatható. De a versenynek vége, a 10 másodpercet megkapta. Arról is tudnék vitatkozni, hogy korrekt-e a kivezető körön történt mulasztásért a versenyen büntetni. Ezt is lenyeljük, megyünk tovább.”

„Egyáltalán nem vagyok boldog a büntetés miatt, mert szerintem erősen túlzó, de egyetértünk abban, hogy nem értünk egyet. Tisztelem a versenybírákat és a munkájukat, de ebben nem értünk egyet.”

Wolff úgy gondolja, a Masi által körbeküldött jegyzetekben nem szerepel pontosan, hogy a versenyzőknek hol lehet a rajtgyakorlatokat elvégezni, ezzel érvelve amellett, hogy Hamilton betartotta a szabályokat:

„A versenyigazgatói jegyzetek úgy szólnak, ha jól értesült vagyok, hogy a bokszutcában a lámpák után már csak a jobb oldalon lehet rajtgyakorlatot végezni. Pontosan ez történt. A kijelölt hely a lámpák után az út jobb oldala. Azt mondja, a kijelölt hely, a lámpák után, jobb oldalon.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff ragaszkodott hozzá, hogy Hamilton semmilyen előnyt nem szerzett azzal, hogy ott csinálta meg a rajtpróbát, ahol.

„A dolgok nem mindig feketék vagy fehérek, kell lennie helynek az értelmezéshez is. Vannak szabályok, melyeket kétféleképpen lehet értelmezni. Van józan ész is. Aztán ott van az a tény is, hogy két futam közbeni büntetés is történt, egy olyan kihágásért, amely a futam előtt történt.”

„Aztán ott van az az érv, hogy előnyt szerzett azzal, hogy ott végezte a rajtgyakorlatot. Szerintem ez nem igaz, mivel nem volt tapadás. Sokkal kisebb volt valójában, mint amekkora a rajtkockában lenne. Ez van, el kell fogadjuk a dolgot, és természetesen mindannyian érzelmesen reagáltunk erre.”

„Ezeket az érzelmeket viszont Valtteri felé kellene irányítanunk, aki már régóta megérdemelt egy futamgyőzelmet, és alapvetően ez tesz engem boldoggá. Az első és a harmadik helyezés miatt minden okunk meglehet arra, hogy boldogok legyünk, és úgy repüljünk haza, hogy elégedettek vagyunk a verseny alakulásával. Az incidensből pedig tanulnunk kell.”

„Meg kell nézni a különböző procedúrákat és a kommunikációnkat is. És ahogy az mindig lenni szokott nálunk, nem az embert hibáztatjuk, hanem a probléma megoldását fogjuk célba venni.”

