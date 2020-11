Wolff higgadtságra int a versenyzők fizetésének plafonja ügyében

A múlt héten merült fel, hogy a Forma-1-ben a csapatok költségvetési plafonja mellett a pilóták fizetését is maximalizálhatják, konkrétan 30 millió dollárt vihetne haza egy versenyző legfeljebb évente.

Ennek egyik nagy vesztese lehet Lewis Hamilton, aki már most jóval többet keres harminc millió dollárnál évente – a múlt heti Emilia-Romagnai Nagydíj előtti sajtótájékoztatón jelezte is, hogy reméli, a versenyzők szakszervezetét is megkérdezik majd ennek kapcsán.

Hamiltonnak azért lehet a dolog kellemetlen, mert még nincs aláírva a szerződése 2021-re, Toto Wolff csapatfőnök pedig érzi, hogy a fizetési plafon miért érintheti őt és több más pilótát is érzékenyen:

„Szerintem ez a téma igen kényes. A Forma-1 csapatai egyrészt hosszú távon fenntarthatóak és jövedelmezőek szeretnének maradni, ahogy minden más cég is. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a Forma-1-ben szereplő sportolók a világ legjobbkai közé tartoznak, és ez a fizetésükön is le kell, hogy csapódjon.”

Wolff rámutatott arra is, hogy a Forma-1 versenyzőinek sokkal nehezebb dolguk van saját szponzoraikat és partnereiket megszerezni más sportolóknál, így az ő jövedelmüknek a munkabérük adja a legnagyobb részét:

„Az, amit keresnek, arra van korlátozva, amit a csapattól kapnak, mert azzal kapcsolatosan, hogy márkákat hirdessenek, szponzori szerződéseket kössenek, nagyon kevés lehetőségük van. Emiatt le kell ülni a pilóták érdekképviseletével is, átvenni, mi az, ami nekünk, nekik és a Forma-1-nek is jövedelmező hosszú távon, valahogy úgy, ahogy az amerikai sportokban.”

