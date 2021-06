Wolff: hiába nem fejlesztünk, ez az F1-es szezon még nincs lefutva

Max Verstappen domináns teljesítménnyel nyerte meg a 2021-es Stájer Nagydíjat, Lewis Hamilton pedig a verseny után úgy nyilatkozott, hogy valamilyen fejlesztésre szüksége lesz még a Mercedesnek ahhoz, hogy tartani tudják a Red Bullal a lépést.

Toto Wolff azonban annak ellenére, hogy a Sky-nak értékelve még elmondta, hogy „8 év után ez volt az első olyan verseny”, ahol nem volt elég gyors az autójuk a futamgyőzelemhez, a vasárnapi sajtótájékoztatón, amelyen a Motorsport.com is részt vett, megvédte a „trükkös” döntésüket, hogy már nem fejlesztik az idei autójukat.

„Nem csak jövőre lesznek új szabályok, hanem az azt követő években is, egy teljesen más autókoncepció alapján, így fontos, hogy eltaláljuk a megfelelő egyensúlyt” – nyilatkozta Wolff.

„Hamarosan mindenki a következő autójára fog koncentrálni, egyesek még most is hoznak új alkatrészeket. A Red Bull csütörtökön és pénteken is kamionnyi új alkatrészt hozott magával, és el kell ismerni, ez is egyfajta stratégia, ami egyelőre sikeres, mert ma az autójukkal egy egészen más ligában versenyeznek.”

A Red Bull a Stájer Nagydíjon aratott győzelmével így már 40 ponttal vezeti a konstruktőri bajnokságot a Mercedes előtt, de Wolff szerint még korántsem lefutott a 23 versenyes szezon, hiszen rengeteg területet lehet még optimalizálni.

„A szezon nem csak abból áll, hogy új aerodinamikai elemeket adsz az autódhoz, előbb-utóbb a Red Bull is leáll majd ezzel, mert mindenkinek át kell váltania a következő évi projektre. Ez azt is jelenti, hogy a beállítások, a gumik, és a mindenre kiterjedő optimalizáció nagyon fontos szerepet fog játszani a szezonban.”

„Semmi értelme nem lenne annak, ha 1-2 hétre, vagy akár egy hónapra is újra az idei autóra koncentrálnánk, mert az ezzel szerzett előnyöknél messze többet nyerünk azzal, ha ezt az időt is 2022-re fordítjuk.”

Wolff azt is kijelentette, hogy Hamilton kijelentéseitől még nem fog megváltozni semmi, mert a 2021-es szabályváltozásokkal elvesztett teljesítményüket úgysem tudnák visszaszerezni.

„A versenyzők mindig azzal fognak versenyezni, ami a rendelkezésükre áll. Már beszéltünk erről, és ez egy nagyon is racionális döntés: fejlesztésekkel amúgy sem tudnánk ledolgozni az aerodinamikai hátrányunkat, az új aero szabályok ránk nagyobb hatással voltak. Ez tény.”

„Mint mondtam, előbb-utóbb az aero fejlesztéssel nekik (Red Bull) is le kell állniuk, mert veszélyes lenne, ha nem tennének így. A harc azonban még nem lefutott. Korábban sem ez volt a legjobb pályánk, és nem bizonyult a legjobbnak ma sem. Ez még azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne elég fegyverünk ellenük.”