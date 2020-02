Wolff határozottan tagadja a Mercedes kiszállását, de még nincs megállapodásuk Hamiltonnal

Ha megnézzük a csapatokat a rajtrácson, a 10 istálló közül a Mercedes körül van a legtöbb kérdőjel. Igaz, még egy alakulat és gyártó sem írta alá az új Concorde Egyezményt 2021 előtt, de ez szép lassan csak formalitás lehet.

Korábban a Renault kiszállásáról cikkeztek a sajtóban, és noha még mindig nem értek véget az elemzések a franciáknál, erősen valószínűtlen a távozásuk. Egyrészt az új szabályokkal nagyon elégedettek, amit saját maguk is elismertek, másrészt több szakembert is igazoltak a 2021-es szezonra és azon túlra.

A Ferrarinál szintén nem lehet sok kérdés, mivel a márka összeforrt a Forma-1-gyel, és összességében az olaszok is elégedetten nyilatkoztak az új szabályokról. Ez mindenképpen jó hír, mert az F1-et nehéz lenne elképzelni a Ferrari nélkül.

A Red Bullnál is minden adott a maradásra, ráadásul a Honda már hosszabbított az osztrákokkal. Igaz, ez a szerződés csak 2021 év végéig szól, de a felek már megkezdték a tárgyalásokat az újabb hosszabbítással kapcsolatban. Ha idén harcban lesznek a címért, még inkább adott lesz a megegyezés.

Jean Todt, President, FIA, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

A Mercedesnél azonban sok pletyka röppent fel, hogy távozhatnak, és csak motorgyártóként maradnak. Ne feledjük, a McLarennel, a Racing Pointtal és a Williamsszel már 2020 után is van kontraktusuk, valamint nemrég az AMD-vel is egy több évre szóló megállapodást írtak alá.

A németeknél a vezetőség is hangsúlyozta, még mindig nagyon nagy reklám számukra az F1, és globális szinten sokat nyernek a sportban elért sikereikkel. A Formula E-ben is ott vannak, de továbbra is a királykategória jelenti a legnagyobb reklámot.

Ezzel együtt az is tény, hogy 2014 óta megállíthatatlanok. Toto Wolff, aki a csapatnál a részvények 30%-át birtokolja, a német Auto Motor und Sport lapnak adott interjújában azt mondta, biztosan ott lesznek 2021-ben a küzdelmekben, és az F1 olyasvalami, aminek nagyon is van értelme a részükről.

A Mercedes azonban egy számára ideális Concorde Egyezményt akar aláírni. „Az általános feltételeknek megfelelőnek kell lenniük. Egy olyan Concorde Egyezményt akarunk, ami élhető számunkra. Ez nem jelenti azt, hogy mindig többet akarunk a Mercedesnek. Egy kiegyensúlyozott szerződésre törekszünk, ami nekünk és a kisebb csapatok számára is jó.”

Wolff hangsúlyozta, a 2021-ben életbe lépő költségvetési sapkával azt akarják elérni, hogy minden csapat profitáljon ebből, nemcsak a top-istállók. Az osztráknak az év végéig kell eldöntenie, hogy hol folytatja, mert ha távozik, eladhatja a részvényei 30%-át, vagy a csapatnál marad.

„Élvezem a szerepemet. Ez egy tiszteletreméltó feladat. Ki mondhatja el magáról, hogy közös vállalkozása van a Mercedesszel? A társaság egy elég hosszú pórázt adott nekem a csapathoz, hogy azt a saját belátásom szerint vezessem, és azt tegyem, ami annak a legjobb.”

„Csapatként növekszünk, és az elmúlt 7 évben majdnem megháromszorozódtak a számok. Valódi vállalattá váltunk, és közben a munka valódi irányítási feladattá is vált” - fogalmazott Wolff, aki korábban tagadta, hogy a Ferrarihoz tartana.

A másik fő kérdés, hogy mi lesz Lewis Hamiltonnal, a hatszoros világbajnokkal. A címvédőnek az év végén lejár a szerződése, és szintén szóba hozták a Ferrarival. Azt azonban tagadta, hogy előrehaladott tárgyalásban lenne a jelenlegi munkaadójával, és évi 90 millió dollárt akarna.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, with Sebastian Vettel, Ferrari, 2nd position, and Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, after the race Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff utalt rá, hogy a Hamiltonnal való tárgyalások ugyanúgy elhúzódhatnak, mint 2018-ban, amikor júliusig nem jelentették be a hosszabbítást. Eddig nem sok minden történt az ügyben, amit a csapatfőnök meg is erősített.

„Legutóbb a karácsonyi partin találkoztunk. Beszélgettünk egy kicsit a jövőről. Azóta csak WhatsAppon keresztül kommunikáltunk. Ha 10 hónapig ülsz ugyanott, akkor fontos, hogy kicsit levegőhöz juss. Emiatt döntöttünk úgy, hogy decemberben és januárban nem foglalkozunk ezzel. Februárban újra le fogunk ülni egymással, és beszélünk.”

Hamilton azonban nem tartja sakkban a Mercedest. „Lewisnak mindig van lehetősége, de ugyanez vonatkozik ránk is. Amíg egy gyors autónk van, addig mindig olyan helyzetben leszünk, amikor mi választjuk ki a versenyzőket.”

„Lewis a leggyorsabb autóval akar menni, addig mi a legjobb versenyzőket akarjuk magunknál tudni.” - tette egyértelművé Wolff, hozzátéve, hogy a személyes kötelék, és kapcsolat is számít, amikor egy szerződés meghosszabbításáról beszélnek.

Amikor Michael Schumacher még csak a nagy út elején járt a Ferrarival, megszerezvén az első győzelmét az olaszok színeiben. Egy felejthetetlen nap Spanyolországban.