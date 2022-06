Wolff: Hamiltonnak csak jobb szerencsére van szüksége Russell legyőzéséhez

George Russell, aki a Mercedes juniorjaként a 2022-es szezont megelőzően érkezett a Williamstől, kiválóan illeszkedett be új csapatába, arra azonban nem sokan mertek volna fogadni, hogy az év első 7 futamát több pontot fog szerezni hétszeres világbajnok csapattársánál, (84-50), és 4-3-ra vezetni fog ellene az időmérős csatában is - Monacóban a piros zászló miatt Hamilton nem tudta befejezni az utolsó mért körét.

A futamon pedig ismét nem tudott sokat tenni annak érdekében Hamilton, hogy legyőzze Russellt: a 8. helyről rajtolva ott is fejezte be a versenyt, miután beszorult az extrém gumikímélésbe kezdő Fernando Alonso mögé – aki maga is elismerte, hogy a pálya tulajdonságai miatt nem volt nehéz maga mögött tartania Hamiltont.

A Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot azonban egyelőre nem foglalkoztatja annyira a pilóták csapaton belüli párharcának alakulása, mivel továbbra is messze elmaradnak az éllovas Ferrari és Red Bull mögött.

Arra a kérdésre, hogy az lett-e az új normalitás a csapaton belül, hogy Russell folyamatosan Hamilton előtt végez, volt úgy válaszolt, hogy „Nem, nem hiszem. Lewis eddig nagyon balszerencsés volt idén, a versenyen pedig ismét beragadt más mögé.”

„Összeért Estebannal, beragadt Fernando mögé, piros zászlót kapott az időmérőn – ez így elég is volt, hogy a mérleg ismét George felé billenjen.”

„Amikor nem hátráltatják ezek a balszerencsés pillanatok Lewist, azonos tempót futnak. Ők pedig közösen dolgoznak azon, hogy jobb legyen az autónk, mert az autónknak jobbnak kell lennie.”

Miközben a Mercedes még a szezon első 5 futamán a delfinezéssel szenvedett, amit Spanyolországban sikerült megszüntetniük, időről időre az Alfa Romeo és a McLaren is gyorsabb volt náluk, Wolff szerint most ismét a 3. leggyorsabb autóval rendelkeznek – amivel azonban koránt sincsenek megelégedve.

„Csak a harmadikak vagyunk az erősorrendben, ezért kell célba vennünk az 5. és a 6. helyet. Jelenleg itt tartunk, ezért még siker, ha meg tudunk örökölni egy dobogós helyezést, de nem itt akarunk lenni.”

„Ismét a győzelmekért harcoló élmezőny tagjai akarunk lenni, és a most megtanult leckék adják majd az alapot ehhez hosszútávon.”