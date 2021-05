Nagyon sokáig húzódott Lewis Hamilton 2021-es sorsa, végül februárban jelentették be, hogy a hétszeres világbajnok idén is a Mercedes csapatát fogja erősíteni. A sajtóban pedig már most megjelentek hírek arról, hogy kezdetleges tárgyalásokat kezdett a német istálló Hamiltonnal 2022-ről.

A brit versenyző még csütörtökön szögezte le, hogy azért tesztelt a Pirelli 2022-es prototípusaival, mert azt tervezi, hogy jövőre is a Forma-1-ben fog versenyezni, azonban hozzátette, ez a terv bármikor változhat.

A sajtóban megjelenő hírekre pedig a Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff is reagált, aki azt mondta, nem bánja, hogy megjelentek a tárgyalásról szóló hírek a sajtóban, de kiemelte, hogy a hivatalos tárgyalások még nem kezdődtek el.

„A sajtóban megjelent, amiről négyszemközt beszéltünk Lewisszal, de örülök ennek. Lewis már régóta velünk van, és amíg versenyképes autót tudunk biztosítani számára, addig nem látom okát annak, hogy miért ne folytassuk az együttműködésünket” – idézte a GMM hírügynökség a Sky Germanynek adott nyilatkozatot.

Ezt követően Wolffnak feltették a kérdést, hogy Hamilton 2022-ben is a Mercedesnél fog-e versenyezni.

„Nincs ok arra, hogy miért ne versenyezne jövőre is nálunk, ez a legjobb hely számára. A kapcsolatunk évről évre erősödik, és itt az ideje, hogy belevágjunk a dologba és megkezdjük a tárgyalásokat, amit hamarosan meg is teszünk.”

A Mercedes másik ülésének sorsa még nagyobb kérdés lehet, a két legesélyesebb jelölt pedig a jelenlegi Mercedes-pilóta Valtteri Bottas mellett a pillanatnyilag a Williamsnél versenyző George Russell lehet.

„Remélem, hogy egy nap, amikor felébredek, világossá válik a kérdés. Szerintem még várnunk kell, hogy kicsit több verseny menjen le a szezonból, megnézzük, hogyan alakulnak a futamok, aztán majd eldől, hogy hogyan döntünk. Jelenleg ennyit tudok mondani erre” – fogalmazott Wolff.

