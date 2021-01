Wolff: Hamilton nem kap 3 éves szerződést a Mercedestől

A 2021-es holtszezon legfelkapottabb témája továbbra is Lewis Hamilton és a Mercedes szerződéshosszabbítása, nem véletlenül, hiszen egyik fél számára sem teljesen egészséges egy új szezonra készülni, hogy közben papíron nincs megegyezés a felek között.

A Mercedes Forma-1-es csapatának csapatfőnöke, Toto Wolff azonban kijelentette a német RTL-nek adott interjújában, hogy „hamarosan” bejelentik a hosszabbítást, bár megjegyezte, hogy a „hamarosan egy nagyon rugalmas kifejezés.” Wolff azt is elmondta, hogy a tárgyalások nem rontottak kettejük kapcsolatán:

„Továbbra is kiváló a kapcsolatunk, ami egy barátság is a munkaviszony mellett. Lewis nem csak a csapat, de a Mercedes márka számára is nagyon fontos. Ugyanakkor a dolgok változnak: lesz egy óriási szabályváltozás jövőre.”

„Idén megjött a költségsapka, ami minket nagycsapatként sokkal érzékenyebben érintett. Ezek mind szempontok voltak a tárgyalásaink során. Emellett nem tudni, hogy a jövő hogyan fog kinézni. Itt jönnek a részletek, és egy ésszerű megállapodásnak kell születnie. Ettől már nem vagyunk olyan messze.”

Azon felül, hogy a sajtó általános értesülései szerint a Mercedes és Hamilton nem tudott még megegyezni a pénzügyi részleteken, kérdéses volt a kontraktus hossza is, miután Hamilton 3 éves szerződést szeretne, azonban úgy tűnik, itt a Mercedes akarata érvényesül majd, és Wolff kijelentette, hogy ezt szinte biztosan nem kapja meg a hétszeres világbajnok:

„Nem hiszem, hogy 3 éves lenne a következő szerződés. A közeljövőben változnak a dolgok a költségsapkával kapcsolatban, és a technikai szabálykönyvben is, szóval nyitva kell tartanunk a szemünket, és továbbra is tárgyalunk arról, milyen lesz az ideális megállapodás.”

Wolfftól természetesen ismét megkérdezték, hogy mire számíthat majd George Russell a jövőben:

„Az egyértelmű, hogy a jövőbeni pilótapárosunk részese lesz. Magabiztosnak, és türelmesnek kell lennie. Ma még a mostani két pilótánkkal foglalkozunk, Valtterivel és Lewisszal. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.”

„Azt azonban fontosnak érzem leszögezni, hogy soha nem hoztuk fel a fantasztikus bahreini teljesítményét a (Hamiltonnal folyó) tárgyalások során. Ahhoz túl erős a kapcsolatunk, és túl sok sikert értünk el együtt. Arról van szó, hogy a csapat, és Lewis oldaláról is a legjobb döntést kell meghoznunk.”

Hamilton: majd akkor hagyom el az F1-et, amikor...

Ajánlott videó: