Távozik-e Wolff a Mercedes éléről?

A csapat még nem jelentette be Hamilton új szerződését a 2021-es szezonra, és Wolff kijelentette, hogy ő most a saját jövőjével kapcsolatban is elgondolkodik. Tavaly Hamilton azt nyilatkozta, hogy aggódik amiatt, hogy a Mercedes „a rossz irányba mehet”, amennyiben Wolff elhagyná a csapatot.

Az osztrák viszont kifejtette, hogy az ő jövőjének nem szabad befolyásolnia Hamilton jövőjét. „Szerintem Lewis számára a maradás a legjobb amit tehet, és ő is ezt szeretné. Megvan a lehetősége, hogy további nagy sikereket érjen el, még több futamot és világbajnokságot nyerjen.”

„Hízelgő, amikor azt mondja, hogy tőlem is függ a jövője, de szerintem nincsen rám szüksége, és remek csapat van körülötte, amely mindig támogatni fogja őt.”

Wolff még nem hozott döntést saját jövőjét illetően, de leült megbeszélni a lehetőségeit feleségével, Susie Wolffal, aki a Formula E-ben versenyző Venturi csapatvezetője, valamint Ola Kalleniusszal is, a Mercedest tulajdonló Daimler vezérigazgatójával.

„Ezek folyamatosan zajló megbeszélések, pozitívak és élvezem is őket. Nem akarom azt belengetni, hogy távozom, mert nem ez a helyzet. A lényeg csupán az, hogy most egy gondolkodós időszakban vagyok arról, hogy merre tart a Forma–1, és hogy mi történik a vírushelyzettel.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Vannak személyes okok is, amelyekről már korábban beszéltem. Susie jó helyen van, egy Formula E-s csapatot vezet, és emiatt sokat van távol. Már vagy isten se tudja, hogy hány futamon vettem részt, van vagy 120 futam az utóbbi nyolc évben, és ez olyasmi, amit fontolóra kell venni” – mondta helyzetéről Wolff.

Tavaly Wolff első futamát hagyta ki 2013 óta, amikor úgy döntött, hogy nem utazik el a Brazil Nagydíjra. „Tényleg sok remek éven vagyok túl a Forma–1-ben ebben a pozícióban, és a megbeszélések remekül állnak. Örülök, hogy a kapcsolatom Ola Kalleniusszal olyan jó, amennyire jó csak lehet, és szinte naponta beszélünk.”

„Sok tényező miatt akarok az F1-ben maradni. A másik oldalon viszont megviseli az embert, és ezt is figyelembe kell vegyem. Jelen állás szerint azonban nem látom okát annak, hogy ne folytassam a Mercedesnél, a beosztásomat meg majd kitaláljuk” – fejezte be kissé sejtelmesen Wolff, talán arra utalva, hogy nem feltétlenül marad ő a csapatvezető.

