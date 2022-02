Wolff: Hamilton és Russell egyenlő esélyekkel indulnak

Merész kijelentést tett Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke, miután a német alakulat péntek délelőtt leleplezte 2022-re készített autóját. Wolffot arról kérdezte a Motorsport-Total.com, hogy George Russell érkezésével továbbra is Lewis Hamilton lesz-e az Ezüst Nyilak első számú pilótája, ám az osztrák csapatvezető érdekes választ adott.

„Soha nem volt olyan helyzet nálunk, hogy volt egy egyértelműen első és második számú pilótánk. Mindkét versenyzőnknek egyenlő esélyei voltak ugyanabban az autóban“ - fogalmazott Wolff, persze ez elég nehezen hihető a laikusok számára.

Az elmúlt öt évet figyelembe véve Hamilton kimondva, kimondatlanul mindig is privilegizált helyzetben volt az idén az Alfa Romeóhoz távozó Valtteri Bottashoz képest - persze, erre teljesítményével is rászolgált. Miközben 50 futamgyőzelmet aratott ezen időszak alatt, csapattársa csupán tízszer állhatott fel a dobogó legfelső fokára és arra is volt példa, hogy a finntől "elvett" futamgyőzelmet a csapat annak érdekében, hogy Hamiltont támogassa.

A kérdés most az, hogy Russell komolyabb házon belüli versenyre tudja-e kényszeríteni a hétszeres világbajnokot. Wolff úgy vélekedik, ez most mindenképpen egy érdekes helyzet, hiszen a csapat újoncában látja a jövőbeli sztárt. „Kétségkívül a valaha volt egyik legjobb Forma-1-es versenyzővel kell felvennie a versenyt, de ez egy új dinamikát hozhat a csapat életében“ - tette hozzá a csapatfőnök.

„Azt szeretnénk, ha kettejük versengése olyan irányba terelné a fejlődésünket, ami innovatívan hat az autó fejlesztésére, hogy a lehető leginkább versenyképesek legyünk“ - mondta Wolff a W13-as bemutatóján. Azt persze valószínűleg ők sem szeretnék látni, hogy a feszültség olyan mértékű legyen a pilóták között, mint volt az Rosberg és Hamilton esetében...

A Mercedes pénteken Silverstone-ban egy filmforgatási nap keretein belül gurult először az aszfaltra új autójával, ám az időjárási körülmények cseppet sem voltak ideálisak a bejáratáshoz. George Russell és Lewis Hamilton az Egyesült Királyság elmúlt évek legnagyobb esőzésében nézhette-e meg, milyen állapotban van a járgány a jövő heti, barcelonai teszt előtt.

