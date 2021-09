Wolff: Hamilton csak arra koncentrál, mit kell tennie az előttünk álló 8 versenyen

A Mercedes soha korábban nem vett részt ennyire szoros világbajnoki küzdelemben a Forma-1-ben, mióta 2010-ben visszatértek a sportba. Lewis Hamilton hátránya csak 5 pont Max Verstappenhez képest, míg a konstruktőri bajnokságban 18 ponttal vezetnek a Red Bull előtt.

A soron következő orosz pálya kifejezetten kedvezett a Mercedesnek az utóbbi években (bár a Ferrari 2019-ben majdnem megtörte a jeget), a Red Bull szerint pedig most is a világbajnoki címvédő alakulat lesz előnyben, annál is inkább, hogy ők valószínűleg a mezőny végéről indítják majd útnak Verstappent, ha kikapnak tőlük az időmérőn.

Toto Wolff is úgy fogalmazott, hogy a Mercedes jó előjelekkel várhatja az Orosz Nagydíjat, azonban ahogyan mindig, most is csak saját magukkal szeretnének foglalkozni.

„Monza keserédes volt” – mondta Wolff a Mercedes hivatalos verseny előtti kitekintőjében. „Valtteri erős eredményt ért el, ugyanakkor fájnak a Lewisszal elvesztett pontok, hiszen esélye volt a győzelemre is.”

„Szerencsére azonban úgy tűnik, hogy az autónk erős, és miután már csak 8 verseny van hátra a szezonból, itt az ideje, hogy a tapasztalatainkat felhasználva azokra a részletekre és folyamatokra koncentráljunk, amelyek elsőként visznek majd át minket a célvonalon.”

„Várjuk már, hogy ismét Oroszországban versenyezzünk, egy olyan pályán, ahol erős eredményeket értünk el korábban mindkét versenyzőnkkel. Ezt a sikerszériát folytatni szeretnénk, de az idei év egészen más tészta, újabb nagyon intenzív hétvégére számítunk.”

„A célunk, hogy már az első szabadedzéssel kezdve erős hétvégét rakjunk össze. Lewis 10. alkalommal csatázik a világbajnoki címért, és csak arra összpontosít, hogy mit kell csinálnia az előttünk álló 8 versenyen.”

„Valtteri jobban teljesít, mint korábban bármikor, ezt láttuk Monzában is, és mindent bele fog adni ezen a hétvégén.”