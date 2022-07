Wolff: Hamilton a győzelemért harcolhatott volna, ha…

Lewis Hamilton úgy lett második a 2022-es Forma-1-es Magyar Nagydíjon, hogy csak a 7. helyről rajtolt, miután a szombati időmérőn nem tudta nyitni a DRS-ét, azonban a rajtot követően egyből visszahozta magát a dobogós helyekért folytatott csatába, amikor elment az egymással harcoló Alpine-ok mellett.

Hamilton talán így is elkaphatta volna az idősebb gumikon köröző Verstappent a futam végén, ha Valtteri Bottas alatt nem robban le az Alfa Romeo, és nem hozzák be a VSC-t, hiszen még az utolsó körben is 1,6 másodperccel volt gyorsabb a hollandnál.

Wolff szerint azonban Hamilton győzelmi esélyei nem egy balszerencsés VSC miatt mentek el, hanem azért, mert nem végeztek megfelelő munkát szombaton.

„A hibáért 100%-ban a csapat felel, ugyanis az időmérő utolsó körében nem szabadna előfordulnia egy ilyen technikai meghibásodásnak. Ez a probléma talán a győzelmébe került ma.”

„Szerintem Maxszal harcolhatott volna, ha rendesen működik a hátsó szárnya, de egy sportban nem számít a feltételes mód. Sajnálom, hogy nem tudtuk megteremteni neki a legjobb esélyt erre.”

Wolff hozzátette, hogy a Mercedes rendkívül értékes adatokkal távozhat a Hungaroringről, miután most először tűntek versenyképesnek a szezon során.

„A pénteki szenvedésünk után azt se tudtuk, mihez kezdjünk. Végül is, ez talán segített is abban, hogy egy majdnem tökéletes versenyt teljesítsünk, és most rengeteg adaton kell átrágnunk magunkat, amikre alapozhatjuk majd a szezonunk második felét.”