Wolff: ha kosárlabdáznánk, még csak az első negyed végén járnánk

Egyre kisebb esély mutatkozik arra, hogy az előző nyolc esztendő konstruktőri bajnoka zsinórban kilencedik alkalommal is felérjen a csúcsra a Forma-1-ben. A Mercedes a szabályváltozásoknak köszönhetően elveszítette vezető helyét az erősorrendben, és jócskán akadnak gondjai.

A száguldó cirkusz a 2022-es szezon hatodik versenyhétvégéjére utazik Barcelonába és kijelenthető, az Ezüst Nyilak versenyzői az eddigi futamokon kihozták a maximumot a W13-ból, még ha ez a plafon most nincs is túlságosan magasan.

A Spanyol Nagydíj helyszíne azért is lehet fontos a mezőny számára, hiszen egyrészt már jártak itt az új konstrukciókkal a szezon előtti tesztek során, másrészt a legtöbb istálló most veti be első komolyabb fejlesztési csomagját.

George Russell és Lewis Hamilton az ötödik és a hatodik helyen fejezték be a Miami Nagydíjat, de a szezonban nem először fordult elő velük, hogy a vártnál több pontot szereztek, köszönhetően a riválisok kiesésének, illetve a Mercedes megbízhatóságának.

Toto Wolff szerint megérdemlik, hogy a harmadik helyet foglalják el pillanatnyilag a Ferrari és a Red Bull mögött és továbbra is úgy gondolja, övék a harmadik legjobb konstrukció a mezőnyben - még ha nem is ehhez szoktak hozzá az elmúlt években.

„Figyelembe véve George rajtpozícióját is, a lehető legtöbb pontot zsebeltük be az Egyesült Államokban, ez egy nagyszerű kármentő versenyzés volt a részéről, amiben persze segítséget nyújtott a safety car is“ - mondta a Wolff a Mercedes hivatalos barcelonai előzetesében.

„A pénteki miami szabadedzések felvillantották az autó valódi potenciálját, folytattuk a kísérletezést a beállításokkal, felszereltünk néhány új alkatrészt és ez válaszokat adott arra vonatkozóan, milyen irányba kell tovább haladnunk“ - elemezte a helyzetet az osztrák.

„Őrületes mennyiségű munka zajlik a gyárainkban, hogy a Miamiban szerzett adatokat kiértékeljük és Barcelonára hasznos fejlesztésekké alakítsuk át“ - magyarázta a csapatfőnök.

„Mivel a téli teszteken már köröztünk ezen a pályán, tökéletes lesz a helyszín arra, hogy összevessük, miben és milyen mértékben fejlődtünk és abban bízunk, hogy újabb lépést tehetünk előre.“

„A nyomvonal abból a szempontból tökéletes, hogy az autó minden aspektusát próbára teszi. Barcelonában sosem volt egyszerű előzni, így érdekes lesz látni, hogy az új aerodinamikai kialakítású gépek javítanak-e a spanyolországi verseny látványosságán“ - vélekedett Wolff.

„Ha kosárlabdáznánk, a szezon ezen pontja még csak az első negyed vége lenne. Tudjuk, amint a begyűjtött adatokat le tudjuk fordítani egy jobb, pályán nyújtott teljesítményre, előre lépünk. Sok van még hátra a mérkőzésből“ - utalt a csapatfőnök arra, hogy a Spanyol Nagydíjjal együtt még 18 futam van hátra a szezonból.

