Wolff: Fordulópont Antonelli számára a győzelem!

Továbbra is kérdéses, hogy ki ülhet be Lewis Hamilton autójába 2025-ben, mikor is a hétszeres bajnok a Ferrarinál folytatja tovább a pályafutását. Az év elején Kimi Antonelli neve merült fel a legtöbbször, majd később, mivel az olasz küszködött az F2-ben, Sainz vált a fő esélyessé.

Azzal, hogy Antonelli végül mégis egyre jobb teljesítményre képes az utánpótlás szériában, újra ő lehet az első számú kiválasztott, legalábbis Wolff erre utalt, amikor az olasz hétvégi produktumát értékelte.

„Nagy nyomás nehezedik rá” – jelentette ki a Mercedes-főnök Wolff. „Sokat beszélnek róla. És egyértelmű, hogy a nyomás fokozódik. Tudjátok, olyan ez, mint ahogy Bernie (Ecclestone) mondta: 'Múlt héten volt egy véleményem, ezen a héten már más a véleményem'.”

Mint ismert, a fiatal tehetség a Brit Nagydíjon megszerezte az első győzelmét a Forma-2-ben, ami Wolff szerint jelentős áttörés lehet Antonelli karrierjében. A csapatfőnök igyekszik azonban levenni a terhet az olasz vállairól.

„Ez egy fontos győzelem volt” – magyarázta Wolff. „Mert sok balszerencséje volt az autóval, és apró hibákat követett el. Azok a napok fontosak voltak a fölényes győzelemhez” – tette hozzá a Sky Italiának a szakember. „Biztos vagyok benne, hogy meg fogja tenni a lépést a Forma-1-be, és nagyszerű karriert fog befutni.”

Ami pedig a sikert illeti: „Azt mondanám, hogy ez egy fordulópont volt számára. Egy másodperccel gyorsabb volt a többieknél, és mindig kézben tartotta a dolgokat. Kimi nagy lépést tett, és biztos vagyok benne, hogy nagy dolgokra lesz képes az F1-ben.”

Antonelli bevallotta, hogy érzelmileg meghatódott, amikor áthaladt a célvonalon a győztes futamán, és úgy érezte, hogy végre visszakapott valamit azért a sok munkáért, amit az elmúlt hetekben beleölt abba, hogy versenyképes legyen.

„Ez egy nagyon fontos pillanat” – osztotta meg az örömét a média képviselőivel a Prema pilótája. „Eddig nem volt jó szezonom, és mentális szinten ez a siker rengeteg energiát ad nekem.”

Eközben még mindig lázban tartja a Forma-1 világát az Osztrák Nagydíjon történt ütközés. Ezúttal a versenyigazgató mondta el, hogy hibáztak a döntés meghozatala során.