Wolff: ezt mondta volna Lauda Hamilton megtartásáról

A 2019-ben elhunyt korábbi háromszoros világbajnoknak nagy szerepe volt abban, hogy Hamilton végül a Mercedesnél kötött ki 2013-ban.

Toto Wolff szerint Lauda személye és szemléletmódja még most is szerepet játszik abban, ahogyan ő a tárgyalási helyzeteket kezeli.

A német RTL-nek kicsit vissza is tekintett a múltba. „Niki Lauda volt az első személy, aki a Mercedestől megkeresett engem. Azt mondta, hogy csatlakoznom kell hozzájuk. Nem voltam meggyőződve arról, hogy ez jó ötlet. A kulcsmomentum az volt, amikor Ross Brawn, az akkori csapatfőnök eljött a házunkhoz.”

„Egészen pontosan Ross az anyukám konyhájában volt, és egy tea felett elmagyarázta a Mercedes terveit. Ekkor vált világossá számomra, hogy milyen erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ők legyenek a legjobbak, ez pedig lenyűgözött engem.”

„Ezek után elmentem beszélni Nikivel a szerződésről. Még mindig örömmel gondolok vissza erre. Fontos része volt az is, hogy Niki egyértelművé tette számomra, mennyi közös dolog van bennünk. A versenyzői mentalitásával ő és Hamilton lélekben testvérek voltak.”

Wolffot arról is megkérdezték, hogy hogyan zajlottak most a tárgyalások, hiszen a közös történetük során először már nem volt velük Niki Lauda. Az osztrák szerint viszont honfitársa valamilyen módon mindig ott van mellettük.

„Úgy érzem, hogy Niki mindig ott van azoknál a szituációknál, amikor szükségem lenne az ő tanácsára is. Most is voltak olyan pillanatok, amikor feltettem magamnak a kérdést, hogy ő mit mondott volna. Neki igazából úgymond két kalapja volt: a pilóta és a csapat szemszögéből is meg tudta érteni a helyzetet.”

„Niki minden bizonnyal azt mondta volna, hogy Lewis a legjobb versenyző, aki remekül illik a Mercedeshez. Ezt a kombinációt mindenáron meg kell tartanunk. Igazából mindig egyszerű megválaszolni, hogy ő milyen tanácsot adott volna, mivel annyira pragmatikus volt” – zárta gondolatát a csapatfőnök, Toto Wolff.

