Wolff: „Ez egy jó eredmény, de semmi több”, talán túl optimisták voltunk

Most már tényleg egyértelműnek tűnik, hogy a csillagosok előreléptek az év elejéhez képest, és a kanadai erős teljesítményük nem csak a véletlennek volt köszönhető. Már a szabadedzéseken is látszott, hogy ott vannak a legjobbak között, az időmérőn pedig újra életre keltek, bár a pole-ra ezúttal nem volt esélyük.

Végül talán csak azt bánhatják, hogy három tizednél is messzebb voltak a pole-tól, így Wolff nem is tudott annyira örülni ennek az eredménynek, mint amennyire talán lehetne, figyelembe véve az istálló korábbi helyzetét.

„Ez nem egy nagyszerű eredmény. A harmadik és negyedik hely a miénk, de lehettünk volna ötödikek és hatodikak is, mert rendkívül szoros volt a Ferrarikkal. Három tizedet kaptunk az élen állóktól, pedig tegnap még nem ez volt a helyzet. Lehet, hogy kissé túl optimisták voltunk a teljesítményt illetően, hiszen ez már egy másik nap. Összességében ez egy jó eredmény, de semmi több.”

A Mercedes sok csapathoz hasonlóan próbálja folyamatosan szállítani a fejlesztéseket az autójához, és Lewis Hamilton igyekezett is megköszönni a csapatának a kemény munkát. Wolfftól megkérdezték, hogy az autó javulásával a hétszeres bajnok teljesítménye is javulhat-e. Hamilton most egyébként idén csak második alkalommal győzte le George Russellt időmérőn.

„Lewis mindig is energikus volt, de a különbségek annyira kicsik. Ezt ma is látni lehetett. Olykor neked kedvezően, míg máskor fordítva alakulnak a dolgok. Én most csak örülök, hogy jól ment neki.”

Hogy a futamon milyen esélyeik lehetnek, azt viszont még Wolff sem tudja, mivel nem ők voltak azok, akik végül legyőzték Max Verstappent egy olyan pályán, amely korábban a Red Bull felségterülete volt. Ettől függetlenül szerinte ők is ott lehetnek a kihívók között egy erős versennyel.

Hamilton maga azért boldogabban konstatálta, hogy végre sikerült egy jó eredményt összeraknia szombaton.