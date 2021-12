„Wolff és Hamilton jól teszi, hogy nem megy el az FIA gálájára”

A Mercedes csütörtök délelőtt erősítette meg, hogy felhagynak a fellebbezési szándékukkal, ezzel pedig lényegében elismerték, hogy Max Verstappen az idei év világbajnoka, még ha nem is értenek vele egyet.

A csapatfőnökök, Wolff pedig először állt a média rendelkezésére az elbukott döntő után, és elmondta, hogy továbbra sem tudták magukat túltenni azon, ahogyan elveszítették ezt a vb-címet. Emellett pedig megerősítette azt is, hogy nem fognak megjelenni az FIA rendezvényén, amelyen Hamiltonnak egyébként kötelező lenne feltűnnie.

Croft azonban teljes mértékben támogatja ezt. „Nem lep meg, hogy Hamilton így érez, és az sem, hogy Toto Wolff így érez, vagy az egész Mercedes csapata. Úgy érzik, meglopták őket az egyéni cím esetében, emiatt pedig a történelmi nyolcadik címet sem tudják úgy megünnepelni” – mondta a kommentátor a Sky F1-nek.

„Én azt mondom, jól teszik, hogy nem mennek el az FIA gálájára. Miért menjenek el és üljenek ott, miközben továbbra is ennyire nyers és erős érzéseik vannak azzal kapcsolatban, ami Abu Dhabiban történt? Szerintem most el tudnának viselni egy kis szünetet is a sporttól távol.”

Croft ezen szavai is részei egy nagyobb aggodalomnak, miszerint Hamilton akár úgy is dönthet, hogy nem tér vissza a Forma–1-be jövőre. Wolff is csak arról beszélt, hogy reméli, nem ez fog történni. Egy nyugodtabb periódus után Croft viszont meg van győződve arról, hogy a hétszeres bajnok 2022-ben is a mezőnyben lesz, Wolff pedig a garázsból fogja irányítani a dolgokat.

„A pályán töltött hektikus napok után szerintem meggondolják majd magukat, és ott szeretnének lenni az első futamon Bahreinben. Azt tervezik majd, hogy miként lehetne visszahódítani az egyéni címet és megtartani a konstruktőrit, én így látom.”

