Wolff elmondta, mikor fognak foglalkozni Hamilton szerződésével

Sokan talán kételkedtek abban, hogy Hamilton mennyire motivált még a folytatást illetően, miután 2021-ben vitatható körülmények között bukta el a címet, majd 2022-ben a Mercedes nem tudott neki igazán versenyképes autót biztosítani.

Emellett megérkezett mellé házon belülre George Russell, aki fiatal trónkövetelőként és éhesen lépett fel az élmezőnybe, és már rögtön az első szezonjában felül tudta múlni a hétszeres bajnokot.

Hamilton viszont mindezek ellenére már a szezon folyamán beszélt arról, hogy mindenképpen folytatni szeretné még F1-es karrierjét, és lényegében csak az a kérdés, mikor lesz idejük egyeztetni a részletekről.

A Beyond the Grid podcast legfrissebb epizódjában most Wolff felfedte, hogy a téli elvégzendő feladatok listáján ott szerepel a Hamiltonnal való beszélgetés is, hogy tisztázzák a pilóta új szerződését.

„Elég hosszú a megoldandó feladatok listája, de Lewis szerződése mindenképpen egyike azoknak a témáknak, melyekre sort fogunk keríteni a tél folyamán. Nincs azonban kitűzött határidő hozzá.” Wolff egyébként biztos abban, hogy meg tudnak majd egyezni, hiszen Hamilton nagyon elkötelezett a csapat iránt.

„Lewis része a csapatnak, neki pedig része a csapat. Nincs ok arra, hogy ne folytassuk. Az egyik legnagyobb erőssége az, hogy mindig éhes, mindig bizonyítani akar. Nagyszerű sportember, de közben elképesztően motivált és határozott is.”

A hosszabbítás tehát nagyon is valószínű, így a kérdés csak az, hogy mennyi időre akarja még elkötelezni magát. Korábban ugyan azt nyilatkozta, hogy már nem akar 40 évesen az F1-ben versenyezni, de később változtatott ezen kijelentésén, és úgy érzi, amíg motivált és gyors tud lenni, addig nem lesz akadálya a maradásának.

