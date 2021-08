Wolff elmondta, miért nem kereste a Verstappen családot a baleset után

Verstappen nemrég arról beszélt, hogy sok pilóta és szinte majdnem minden csapatfőnök érdeklődött nála, hogyan érzi magát a komoly becsapódást követően. Azt is elmondta azonban, hogy volt valaki, aki nem kereste őt meg: Toto Wolff.

Ez pedig talán furcsa lehet, hiszen ők egészen jó kapcsolatban álltak korábban. A Ziggo Sport megkérdezte a Mercedes főnökét, hogy mi állt ennek hátterében. „Csak azzal az információval dolgozhatunk, amink van.”

„Christian mondta a rádióban, hogy Max sértetlenül szállt ki az autóból. Utána pedig beszéltem a Red Bull vezetőségével is, akik ugyanezt erősítették meg. A dobogóhoz vezető úton pedig a médiát is megkérdeztük, és ők is elmondták, hogy Verstappen rendben van.”

„Ezért is ünnepeltünk úgy a Brit Nagydíjon, ahogy. Én igyekeztem azért a másik oldal szemszögébe is helyezni magam. Apaként és ellenfélként pedig meg tudom érteni, hogy amikor ezt látod a kórházból, amiről egyébként nem szóltak nekünk, akkor mérges leszel.”

„Szóval emiatt értettem, hogy min mennek keresztül, és emiatt kommunikáltam azt a média felé, hogy a legfontosabb Max állapota, és az, hogy rendben van. Ezek után jön az, hogy miként válasszuk ki a kommunikációs eszközt, és hogyan lehet azt használni a következő lépésnél. Mindenkinek meglenne a saját véleménye erről, és ez rendben is van. Nem bánom.”

Wolff tehát összességében nem igazán mondta el, hogy miért nem hívta fel Verstappenéket. Azt lehet leszűrni a szavaiból, hogy mivel ő úgy tudta, minden rendben van, vélhetően nem érezte ennek szükségét. Ez azonban nem feltétlenül vet jó fényt rájuk. Jos Verstappen egyébként meg is orrolt barátjára az esetet követően.

Már lassan tényleg nehéz lesz követni a sok odamondogatást és egymásra mutogatást, amelyet a két istálló csinál az utóbbi hetekben, de az biztos, hogy mindkét oldal sértettnek érzi magát különböző okokból, így pedig nehéz lesz megállapodásra jutni.

Wolff azt is elmondta, hogy ő örülne, ha újra a tisztelet jellemezné a Mercedes és a Red Bull kapcsolatát, nem pedig az ellenségeskedés. A jelenlegi helyzetben viszont nehéz elképzelni, hogy minden visszaálljon a korábbi álláspontra. Talán majd a nyári szünet feloldja a feszültséget… egy időre legalábbis.

