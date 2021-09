Wolff elismerte: valószínűleg félreállítják majd Bottast a sprintfutamon

Valtteri Bottas idei második pole-pozícióját szerezte, napokkal azután, hogy bejelentették, a Mercedestől az Alfa Romeóhoz igazol, valamint annak ellenére, hogy a Mercedes úgy küldte pályára, hogy az utolsó mért köre alatt szélárnyékot tudjon biztosítani Lewis Hamiltonnak.

A finn helyzetét pedig több külső összetevő is nehezíti: Lewis Hamilton éppen karrierjének egyik legszorosabb bajnoki küzdelmében vesz részt Max Verstappennel szemben – a gyenge és balszerencsés évkezdete miatt pedig Bottas már korábban kiesett ebből a harcból, ráadásul a csapat pont az időmérő előtt hozta meg a taktikai döntést, hogy motort cserélnek az autójában, hátraküldve őt a mezőny végére.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is tisztában van ezzel, de hozzátette, hogy csak akkor fognak csapatutasításokhoz folyamodni, ha számukra kedvezően alakul a sprintfutam eleje.

„Nagyon nehéz, amikor csapatutasításokat kell adnunk, mert mind versenyzők vagyunk, és nem akarjuk ezt átélni” – nyilatkozta Wolff a Sky-nak. „Mindenkinek tudnia kell, hogy a saját erejéből van ott, azonban vasárnap a mezőny végéről rajtol. Meg kell várunk, hogyan alakul majd holnap a rajt.”

„Azelőtt nem igazán tudunk miről beszélni, óvatosak leszünk az első kanyarban, és majd meglátjuk, hogy milyen pozícióban vannak.”

A Sky kérdésére, hogy amennyiben a helyzet később megengedi, megcserélik-e az autóik pozícióját, Wolff elismerte, hogy „valószínűleg igen”.

Wolff azt is elismerte, hogy a hétvége különleges formátuma is hozzájárult ahhoz, hogy Bottas autójában ilyen hamar beemelték a használható motorjaik közé a 4. erőforrást, miután az időmérőn felül a sprinten is elvehet egy pontot a finn Verstappentől, amennyiben előtte végez.