Wolff elengedné a Forma-1-be a Williamsszel összeboronált FE-pilótákat

Rendkívül sok, egymástól független portál számolt be arról, hogy George Russellnek van a legnagyobb esélye a Mercedes 2022-es ülésére, emiatt pedig már olyan spekulációkat is lehet olvasni, hogy kik lehetnek esélyesek Russell ülésére a Williamsnél.

Többek között a Mercedes két Formula E-pilótájának nevét is bedobták a „kalapba”: a 2019-es F2-es bajnok Nyck de Vries és a McLarennel az F1-ben is megforduló Stoffel Vandoorne is esélyes lehet egyes hírek szerint.

Erről az Autosport a London ePrix-n a Mercedes F1-es csapatfőnökét, Toto Wolffot is megkérdezte, aki azt mondta, mindketten elég jó versenyzők ahhoz, hogy ott legyenek a Forma-1-ben:

„Mindkét versenyzőben megvan a kellő tehetség, munkamorál és intelligencia ahhoz, hogy a Forma-1-ben versenyezzenek, és mindketten megnyerték a legfontosabb juniorsorozatot” – utalt arra az osztrák, hogy De Vries az F2-t, Vandoorne pedig a széria elődjét, a GP2-t nyerte meg.

„Stoffel nagyon nehezen kezelhető helyzetbe került a McLarennél, és azt mondom, mindketten megérdemlik a Forma-1-es lehetőséget, és nagyon remélem, hogy vissza tudnak találni a sorozatba.”

Wolfftól ezután azt is megkérdezték, hajlandó lenne-e elengedni a két mercedeses Formula E-versenyzőt, ha F1-es lehetőséget találnának:

„Nagyon örülök annak, hogy ők a mi csapatunkat erősítik a Formula E-ben, jobbat nem is kívánhatnék náluk. De soha nem állnék az útjukba, ha meglenne a lehetőségük arra, hogy a Forma-1-ben versenyezzenek.”

Az Autosport De Vriest is megkérdezte a williamses pletykákkal kapcsolatban, amire a holland úgy felelt, hogy őt is meglepte a dolog:

„Én is olvastam ezt a pletykát, és valószínűleg olyan meglepő volt számomra is, mint számotokra. Nagyon boldog vagyok a Mercedesnél a Formula E-ben, és itt szeretnék sikereket elérni. De hogy a hosszú vagy középtávú jövőben mi lesz, azt nem tudom megmondani” – mondta De Vries, aki az első London ePrix-n a 9. helyről rajtolva a 2. pozícióban futott be.

