Wolff elárulta, kit látna szívesen Sargeant helyén

Logan Sargeant szombaton, a Holland Nagydíj szabadedzésén iszonyatosan összetörte a Williamsét - videó itt -, ami miatt végül nem vehetett részt az időmérő edzésen sem, vasárnap aztán a 16. helyen zárta a futamot.

Drága mulatság volt ez a mutatvány azonban a Williamsnek, ráadásul a csapat pont a Holland Nagydíjra hozta idei első nagyobb fejlesztési csomagját, amiből így egy teljes garnitúra ment a levesbe - nem csoda, hogy idén már sokadszor keltek szárnyra a pletykák arról, hogy Sargeant még az év vége és Carlos Sainz érkezése előtt távozhat a csapattól.

Utódja kiléte azonban egyelőre ködös, bár több jelölt is van. Az egyik opcióként azt vetették fel a paddockban, hogy Andrea Kimi Antonelli kaphat szerepet náluk, még mielőtt 2025-ben a Mercedesbe ül, ezt azonban Toto Wolff csapatfőnök határozottan cáfolta.

Wolff azonban jó barátja James Vowles-nak, a Williams csapatfőnökének és könnyedén összeüthetne egy másik üzletet – mégpedig a jelenleg az Alpine WEC-csapatában versenyző, de amúgy a Mercedes tartalékjaként dolgozó Mick Schumacher részére.

Schumacher visszatérését bonyolítaná azonban a WEC-kötelezettségek sora, a hétvégén ugyanis Austinban kellene versenyeznie, míg az endurance-bajnokságból hátralévő másik két futam is ütközik az Azeri és a Brazil Nagydíjakkal.

Schumacher korábban kijelentette, hogy minden F1-es futamlehetőséget a sportkocsis sorozat elé helyezne, kérdés azonban, hogy ha már Monzában lecserélnék Sargeantet rá, azelőtt elérik-e, hogy elutazik az Egyesült Államokba.

A Holland Nagydíjon Wolff maga azt mondta, szívesen látná, ha Schumacher újabb lehetőséget kapna a Forma-1-ben, 2025-re azonban egyetlen reménye ebben a Saubernél adódik: „Nagyon is szeretném, ha Mick kapna még egy esélyt, mert nem láttuk az igazi Micket.”

„Megnyerte az F4-et, F3-at, F2-t, aztán az F1-ben alulteljesített. Szerintem még egy esélyt megérdemelne. A lehetőség a Williamsnél olyasmi, aminek nagyon is örülnénk, de ez a döntés James Vowlesé.”

A Red Bull tartalékja, Liam Lawson is egy opció, az új-zélandi ugyanis 2025-ben teljes állásban térhet vissza a Forma-1 rajtrácsára, vagy az RB-nél, vagy a Red Bullnál. Ha a Williamsnél fejezhetné be a szezont, a Red Bull jobban kielemezhetné teljesítményét Sergio Perez és Daniel Ricciardo mellett, hogy döntsenek a jövő évi felállásról, emellett Lawson is visszaszokhat a Forma-1-es autókba 2023-as vendégszereplése után az AlphaTaurinál.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner elmondta, megfelelő üzletért szívesen megszervezne valamit a Williamsszel: „A feltételektől függne és attól, hogy ha szükségünk van-e rá, gyorsan vissza tudnánk-e kapni. De igen, ha kellene nekik egy pilóta jövő hétvégén, mi nyitottak lennénk rá. Ez inkább a Williamsnek kéne, hogy kérdés legyen, mint nekünk.”