Wolff egyértelműen cáfolta, hogy Allison ismét aktív szerepet vállal náluk

Már márciusban híre ment annak, hogy miután a W14-es sem teljesít úgy, ahogyan az elvárható lenne, Allison ismét jobban kiveszi a részét a munkából Brackley-ben. A Lotus és a Ferrari korábbi technikai vezetője 2017-ben csatlakozott a csillagosokhoz, majd négy év után úgy döntött, hátralép a napi ügyektől.

A Mercedes felajánlotta neki, hogy legyen a technológiai vezetőjük, ő pedig örömmel fogadta el ezt a pozíciót, aminek következtében több időt fordíthat egyéb projektekre is, mint például az INEOS-szal közös vitorlás versenyzésre az America’s Cupban.

Amikor az Autosport/Motorsport.com egy exkluzív interjúban megkérdezte Wolffot, hogy mi a helyzet jelenleg Allison szerepvállalásával, az osztrák egyértelműen fogalmazott: „Nem igazán vállal szerepet az autó fejlesztésében. Ő elsősorban a hosszabb távú stratégiáért felel. Emellett pedig olyan dolgokból is kiveszi a részét, mint az America’s Cup.”

„Egy ilyen szervezet esetében nem mindig egy emberről van szó. Meg kell azonban találnod a megfelelő embereket a megfelelő helyekre. Ez néha azt jelentheti, hogy rendkívül kompetens vagy egy adott területen, de összességében talán kevésbé. Jamesnek nyilván sikeres múltja van technikai igazgatóként, és remekül bánik az emberekkel. Ő még mindig nagyon fontos számunkra.”

A Mercedestől az utóbbi években egyébként számos olyan szakember távozott, aki korábban kulcsszerepet játszott abban, hogy az alakulat elképesztő sikereket ért el. Elég csak Paddy Lowe-ra, Eric Blandinre vagy Aldo Costára gondolni. Ami ezen kulcsfigurák helyettesítését illeti, Wolff elmondta: „Az Aldóhoz hasonló embereket sosem lehet pótolni.”

„A saját struktúrádon belül azonban meg kell találnod, hogy kik között oszthatod fel a szerepét. Aldo viszont remekül tervezte meg az utódlását is, szóval nem arról volt szó, hogy egyik napról a másikra minden megváltozott. Lényegében két és fél évig képeztük az embereket az ő pótlására.”

Allison tehát nem segít be aktívan a csapatnak jobbá tenni a W14-et, ami akár még gondot is okozhat nekik, hiszen hátulról sok istálló, többek között az Alpine is ostrom alá vette őket.