Wolff: Egyelőre sötétben tapogatózunk

Könnyen lehet, hogy igen nagy jelentőségű szabadedzést láthattunk péntek délután a Red Bull Ringen annak tudatában, hogy a helyszínre szombaton hatalmas zivatarokat várnak, melyek az időmérő szombati megrendezését is veszélyeztetik, melynek esetén akár a második gyakorlás végeredménye is a rajtsorrendé avanzsálhat.

Nem igazán örülhetne ennek a Mercedes, tekintve, hogy Valtteri Bottas második helye mellett Lewis Hamilton a hatodik helyen érkezett be, holott mindkét fekete nyílnak feltették a lágy gumikat. Toto Wolff egyelőre értetlenül áll a dolog előtt, holott próbálkoztak.

„Nem teljes gőzzel hajtottunk ma, de nem is félgőzzel. Mondjuk úgy, hogy nem úgy mentünk, mint ahogy egy típikus péntek délután szoktunk. Most kicsit a sötétben tapogatózunk, főleg Lewis ideje miatt, valami baj van az autójával. Bár tudnánk mi az, a lassú és közepes sebességű kanyarokban eléggé odavan. Mindent mérünk azonban, szóval időt kell szánnunk rá, hogy kielemezzük, mi a helyzet.”

Wolff arról is beszélt, annak tekintetében, hogy a holnapi időmérő akár el is maradhat, hogyan álltak hozzá ehhez a gyakorláshoz: „Sokáig beszéltünk erről és végül úgy döntöttünk, hogy az arany középutat választjuk, nem megyünk teljes gőzzel, de nem is sétálgatunk a pályán.”

„Ennél sokkal több nincs már a tarsolyunkban. Múlt héthez képest Verstappen és főleg a két Racing Point sokat fejlődött. Viszont mindenki más lassabb, ahogy mi is. Mindenesetre sokat kell gondolkodnunk, hogy lássuk, hova szökött a teljesítmény.”

A második szabadedzést megnyerő Max Verstappen ehhez képest jóval optimistább volt - érthető módon - a második szabadedzés után.

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.

