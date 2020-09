Wolff egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy Domenicali korábban a Ferrarinál dolgozott

Domenicalit hivatalosan pénteken jelentette be a Liberty Media mint Chase Carey utódját. A sorozat résztvevői pozitívan fogadták ezt a hírt, annak ellenére is, hogy az olasz sok éven át volt a Scuderia Ferrari csapatfőnöke is.

Felmerül a kérdés, hogy mennyire tud majd pártatlan maradni az új főnök. „Nem, én egyáltalán nem aggódom” – tette egyértelművé Toto Wolff egy Skynak adott interjúban. „Stefano becsületes ember, és megpróbálja majd a lehető legjobb irányba vinni a sportágat. Ebben benne lesz az is, hogy talán megpróbál majd lelassítani minket, de ez is része a játéknak.”

Egyébként az utóbbi hónapokban Wolffot is gyakran hírbe hozták ezzel a tisztséggel. Az ellenfelek, és főleg a vörösök csapata viszont szinte biztosan nem egyezett volna bele ebbe. „Az én helyem a Mercedesnél van. Én nagyon komfortosan érzem magam ennél az istállónál.”

Az osztrák szakember nemcsak a világbajnok csapat vezetője, de résztulajdonosa is a versenycsapatnak. A személyes jövőjét viszont még mindig homály fedi. Wolff viszont megint kihangsúlyozta, hogy jó kapcsolatot ápol a felső vezetéssel, és egy „új ligába” szeretné vezetni az alakulatot.

„Természetesen örülök Stefanónak, mivel ő kiismeri magát a versenyzés és az üzlet világában is. Ebből a szempontból remek választás” – foglalta össze Wolff. Lewis Hamilton is csak egyet tud érteni főnökével. A brit is hasonlóan boldog az új felállás hallatán: „Remek!”

„Nem hiszem, hogy tudtam volna jobb személyt találni Chase utódjának. Remek munkát végzett, remek megközelítéssel. Stefano jó helyre érkezik. Nagy szíve van, erkölcsös ember. Én pozitívan látom ezt” – hangzott Hamilton véleménye.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Toto Wolff mellett egy másik csapatfőnök neve is többször felmerült már. Ő pedig Christian Horner. A Red Bull F1-es vezetője is hasonlóan jól fogadta a híreket. „Én kifejezetten élvezem a jelenlegi munkámat és szerepemet. Most már én vagyok a leghosszabb ideje szolgáló csapatfőnök a Forma–1-ben!”

Ő inkább a versengés kihívására szeretne most fókuszálni, és arra, hogy visszavezesse csapatát a csúcsra, ezzel pedig Horner igyekezett eloszlatni minden kétséget. „Ezen a ponton az én nevem sosem merült fel erre a szerepre. Stefano remek választás, ő egy rendes fickó.”

2010-ben és 2012-ben Horner közvetlen ellenfele volt Domenicalinak a világbajnoki címért folytatott harcban, amikor az olasz még a Scuderia élén volt. „Ő egyike a jó embereknek. A ferraris időkből tudom, hogy nagyon is becsületes, igazi versengő alkat. Emellett az üzlethez is ért.”

A Red Bull csapatvezetője sem hiszi, hogy az újonnan kialakuló ex-ferraris triumvirátus Jean Todttal (FIA-elnök), Ross Brawnnal (sportigazgató) és Stefano Domenicalival (az F1 főnöke) elfogultan tennék majd dolgukat a sport élén. Horner biztos abban, hogy az olasz „odafigyel majd pártatlanságának megtartására”.

Mattia Binotto, Ferrari Team Principal Fotó készítője: Ferrari

És hogyan látja maga a Ferrari, hogy egy korábbi csapatfőnöküket nevezték ki Chase Carey utódjának? Mattia Binotto azzal kezdte, hogy megköszönte az amerikai menedzsernek a „pozitív változásokat és a vezetést”. Sok fontos döntés, köztük az új Concorde-szerződés tető alá hozása is Carey nevéhez fűződik.

„Ez segíti majd a sport növekedését és a fiatalabb generációk bevonását.” Emellett azt is elmondta, hogy a régi ismerőse az „ideális választás”. „Stefano már bizonyította tehetségét menedzserként, és igazán sokat tud a sportról, ez pedig tapasztalattal és remek egyéni tulajdonságokkal párosul” – véli Binotto.

Binotto valóban örül annak, hogy egy jó baráttal dolgozhat majd újra. „Együtt emelkedtünk fel a Ferrarinál. Már várom, hogy együtt dolgozhassunk a Forma–1 még erősebbé és látványosabbá tételén.”

