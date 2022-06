Wolff: egy fecske nem csinál nyarat

A 2022-es Kanadai Nagydíjon állt eddig legközelebb a két élcsapathoz a nyers tempója alapján a Mercedes, annak ellenére, hogy a szintén nem tükörsima aszfalttal rendelkező pályán előzetesen azt várták, hogy szenvedni fognak.

Emiatt még a Mercedesnél is úgy gondolják páran, hogy Silverstone-ban vagy a Francia Nagyíj helyszínén a Paul Ricardon végre ismét harcban lehetnek majd a győzelmekért, de Toto Wolff szerint fontos most, hogy ne ragadja el őket a hév, és arra emlékezteti kollégáit, hogy a Spanyol Nagydíj után is jelentősen visszaesett a tempójuk.

„Egy fecske nem csinál nyarat. Láttuk ezt a fecskét Barcelonában is, aztán mégis valahova máshova repült” – jellemezte a Mercedes helyzetét Wolff többek között a Motorsport.com-nak.

„Óvatosnak kell lennünk, mert a pénteki szabadedzéseken ismét nem volt jó a tempónk. Az esőben jók voltunk, ezt el kell ismernünk, és a verseny alatt is időről időre a mi autónk volt a leggyorsabb. A második etapban Lewis és George néha tartani tudta az élmezőny tempóját is.”

„Ezt nagyon jó volt látni, de ez nem jelentené azt, hogy nem kellene még elképesztően sokat dolgoznunk ahhoz, hogy ténylegesen ott legyünk az élmezőnyben.”

Wolff annak azonban kifejezetten örült, hogy Lewis Hamilton versenyét ezúttal nem kompromittálták külső tényezők:

„Több olyan verseny is volt már idén, ahol jobb eredményt vagy dobogós helyezést érhetett volna el, de balszerencséje volt a futamok alakulásával. Nagyon jó érzés azt látni, hogy most úgy állhatott fel a pódiumra, hogy ahhoz nem volt szüksége szerencsére, hanem önerőből végzett a harmadik helyen.”

