Wolff: ebből a szempontból hasonló Hamilton szerepe Schumacheréhez

Hamilton 2023-ban már a 11. idényét fogja megkezdeni a csillagos márkával az F1-ben, és az elmúlt évek alatt hihetetlen sikereket tudtak elérni közösen. Ugyanez sajnos nem volt elmondható Schumachernél, aki 2010-ben érkezett meg hozzájuk, és összesen három szezont versenyzett a Mercedesnél.

Ezen időszak alatt pedig nem tudtak közösen futamgyőzelmet ünnepelni, de az alakulat vezető figurái az utóbbi években gyakran beszéltek arról, hogy mekkora szerepe volt Schumachernek abban, hogy a Mercedes később valódi bajnokcsapattá vált.

Ebből a szempontból pedig Wolff lát hasonlóságokat a német pilóta csapatnál betöltött korábbi szerepe, valamint Hamilton jelenlegi pozíciója között. A Beyond the Grid podcastben a vezető el is mondta, hogy a britet lényegében már a csapat menedzsmentjéhez sorolja bizonyos tekintetben.

Természetesen kiveszi a részét az autó fejlesztéséből, és nagyon fontos a jelenléte a gyárban is. A futamhétvégéken pedig igazi vezetőként viselkedik, kicsit talán úgy, mint Michael egykoron. De gondolhatunk akár Tom Bradyre is. Az ember ilyenkor már többé válik egy sima játékosnál vagy versenyzőnél, hiszen érzelmileg is a csapat része lesz.”

„Lewis esetében egyáltalán nincs arról szó, hogy olyan lenne, mint az úgynevezett szerződéses pilóták a múltban, akik csak a pénzért csinálták, majd rögtön tovább is álltak. Már tíz éve van velünk, és igazi csapatemberré vált” – mondta Wolff.

Ezt pedig szerinte mi sem példázza jobban, mint az, ahogyan Hamilton idén a csapat problémáihoz és nehéz helyzetéhez viszonyult. Wolff ennek fényében elismerően beszélt pilótájáról, aki szerinte remekül kezelte a szezon kihívásait.

„Hihetetlenül kemény volt ez számára, mert egy olyan autót adtunk neki, ami nem volt esélyes a győzelemre. Emellett kiszámíthatatlan és instabil is volt, néha jól ment, néha meg rosszul. Nem igazán volt alkalmas arra, hogy fejleszteni lehessen.”

„Az emberi oldalon viszont lenyűgöző, ahogyan teljesítette ezt a szezont. Voltak idők, amikor a csapatnál rossz volt a hangulat a gyenge eredmények miatt. Ő viszont lelkesítette és motiválta az embereket, ezek pedig olyan vezetői és emberi készségek, melyeket még nem láttam korábban profi sportolótól.”

