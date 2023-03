Wolff csodát nem vár, de Szaúd-Arábiában jobb lehet a Mercedes

Szahírban Lewis Hamilton és George Russell az 5. és 7. helyet szerezték meg, a Mercedes párosát nem csak a Red Bull, de az Aston Martin és a Ferrari is megelőzte. Fájdalmas jelzés volt ez a csapat számára afelől, alulteljesítenek az élmezőnyhöz képest, így Toto Wolff elismerte, oldaldoboz nélküli koncepciójuk kudarcot vallott.

A gárda azt ígérte, a lehető legkorábban elkezdenek dolgozni problémáik kijavításán és fejlesztéseket mutatnak be. Addig is Wolff reménykedik, hogy a Mercedes riválisaihoz képest jobban teljesít majd Dzsiddában, ahol a W14 kevésbé szenvedhet majd a Bahreinben tapasztalt kiegyensúlyozatlanságtól és gumikopástól.

„Nagyon régen álmodtam utoljára csodákról. Az előző pályán az autó hátsó része volt hangsúlyosabb, az aszfalt pedig roppant durva felületű, ez vélhetően az autónk leggyengébb pontja. Ha ebből a szemszögből nézzük, talán most jobb lesz. Vélhetően egy olyan pályán, ahol a frontrész számít, sokkal jobb tempónk lesz.”

Az élmezőnybe való visszazárkózást küldetésül kitűző Mercedes feje leszögezte – elsősorban pilótái számára –, hogy a csapat problémáit nem fogják egyik napról a másikra megoldani: „Mindenki tudja, hogy nem arról van szó, találnunk kell három tizedet és lepolírozni az autót. Komoly teljesítményt kell találnunk, hogy újra a futamgyőzelmekért és bajnoki címekért harcolhassunk.”

Az osztrák elismerte, hogy a csapat leromlott teljesítménye – már saját mércéjükkel – újdonságnak számít náluk, de szerinte „érdekes” kihívás lesz az, hogy alkalmazkodjanak az új tényekhez: „Nagyon magas mércét tűztünk ki magunknak és ezeket rendre elértük.”

„Azt hiszem, most azon kell dolgoznunk, hogy hova tesszük ezt a mércét, mindannyiunknak meg kell változtatnia a perspektíváját. Ez is érdekes feladat, amit eléggé várok, még ha inkább nyernék meg minden versenyt és sorra a bajnokságokat is. Ez azonban egy igazi kihívás számomra, és érdekes is, bármennyire fájdalmas.”

