Wolff csak „viccelt” a versenyzőkérdés eldöntése kapcsán

Az utóbbi időszakban egyre több helyről lehetett azt hallani, hogy a Mercedes már eldöntötte, hogy Russell kerül be jövőre Hamilton mellé, Bottasnak pedig mennie kell. Ezt viszont minden fél cáfolta, Wolff pedig arról beszélt a Francia Nagydíj helyszínén, hogy akár év végéig is elhúzódhat a döntési folyamat.

„Azt gondolom, valamikor a tél folyamán várhatóak a hírek. De nem tudom, hogy decemberben, januárban vagy februárban. Nagyon is lehetséges, hogy addig várunk, mert mindig is elkötelezettek és lojálisak voltunk a versenyzőink iránt. És továbbra is azok vagyunk” – nyilatkozta korábban az osztrák.

Most azonban az olasz Skynak már azt mondta, hogy csak ugratott mindenkit, és a téli időszak már túlságosan is késő lenne, hogy megoldják a versenyzőkérdést. „Csak vicceltem. Nem fogunk decemberig várni. Az már túl késő lenne. Csak azért mondtam azt, mert mindenki erről kérdez.”

Arra is rákérdeztek nála, hogy akkor akár már a silverstone-i hétvégén érkezhet-e valamilyen bejelentés a részükről. „Az meg túl korai. Talán majd Monza környékén jövünk valamivel, amiről írni lehet” – válaszolta, miközben kihangsúlyozta, hogy a teljesítmény alapján határoznak majd egyik vagy másik versenyző mellett.

