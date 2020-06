Wolff csak nevetett a pletykákon, üzleti célból fektet az Aston Martinba

Az utóbbi időben sok pletyka és hír jelent meg arról, hogy hol folytathatja a Mercedes F1-es csapatának főnöke, Toto Wolff. A német médiából olyan hír is érkezett, hogy Lawrence Strollal vennék át a gyári Mercedes csapatának irányítását, míg az Aston Martin lehet a Mercedes új csapata – ezt a hírt viszont egy másik német szaklap, az Auto Motor und Sport cáfolta.

Most ez a kérdés újra felmerült, lévén Toto Wolff telekonferencián válaszolt újságírói kérdésekre, így természetesen az osztrákot megkérdezték a Mercedes és a saját jövőjéről is.

„Először is, a koronavírus minden iparra hatással volt. Hatással volt a Daimlerre és a Mercedes Forma-1-es csapatára is. Korábban a 175 millió dolláros költségplafonban egyeztünk meg, ezt viszont levittük 145 millióra, amely a következő években tovább fog csökkenni. Szerintem ennek az oka a környezet és az új pénzügyi realitásunk.”

„Ezért nézzük meg először, hogy hogyan néz majd ki a Forma-1, amikor folytatódik a versenyzés. De egyértelműen ez egy nehéz időszak minden ipar számára, de főleg a szórakoztatóipar számára, amelyhez a Forma-1 is tartozik.”

Ezután kérdezték meg Wolffot a saját jövőjéről és a Daimler elnökével, Ola Kalleniusszal való kapcsolatáról.

„Ola Kalleniusszal nagyon eltérő a személyiségünk, viszont kiváló a munkakapcsolatunk, és valójában ez még több is ennél, egy valódi barátság. És nagyot nevettünk Olával, amikor megjelentek a pletykák arról, hogy ne működne jól a kapcsolatunk.”

„Minden héten szoktunk telefonon beszélni, és ő is nagyon be van vonva az F1-es projektbe. Ola egy kiváló vitapartner, így nem hiányzik az a fajta kapcsolat, amelyet az előző elnökkel, Dieter Zetschével ápoltunk.”

Toto Wolff with TV Presenter Jennie Gow, Alejandro Agag, Chairman of Formula E in the Mercedes-Benz EQ garage

Fotó készítője: Alastair Staley / Motorsport Images