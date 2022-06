Wolff: csak egyetlen egy pilóta szerint nem problémás a delfinezés

A 2022-es Forma-1-es Azeri Nagydíjon már nem az autók teljesítményének szempontjából, hanem a pilóták egészségére gyakorolt hatását kiemelve volt beszédtéma a 2022-es autók menettulajdonsága, hiszen a keményre hangolt futóművel, nagyon alacsony hasmagassággal futó autók a korábbinál is nagyobb fizikai igénybevételt követelnek a pilótáktól.

A pilóták és az FIA pénteki megbeszélésén is szóba került az, hogy egy szabálymódosítással kéne elviselhetőbbé tenni a 2022-es autókat, ezt követően pedig az is kiderült, hogy a szezon előtt a csapatok – belemerülve a fejlesztésbe – már leszavaztak egy módosítási csomagot, ami elejét vette volna a delfinezésnek.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff most azt is elárulta a német Sky-nak, hogy csak egyetlen egy pilóta szerint nem jelent különös problémát a delfinezés, amit a pénteki megbeszélésen is hangoztatott, ő pedig nem más, mint Fernando Alonso.

Alonso a többek között a Motorsport.com-nak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 20 évet figyelembe véve valóban most a legrosszabbak az autók menettulajdonságai, de szerinte ez csak pályafüggő, mivel az olyan, sima aszfalttal rendelkező pályákon, mint Dzsedda vagy Melbourne, senki nem panaszkodott.

„Elég nehéz lesz elérni azt, hogy az összes csapat egyetértsen egy közös megoldásban, de csak találni fognak valamit a fiatal fiúknak. Én még pár évig bírnám ezt.”