Wolff cáfolta az összeesküvés elméletet: „Hamilton emiatt vesztette el a VB-címet!”

A Mercedes 2020-ban is egyértelműen a legerősebb autóval rendelkezett a Forma-1-ben, így nem meglepő módon az övék lett az egyéni és a konstruktőri világbajnoki cím is. A becslések szerint a német autómárka a motor terén is felülmúlta riválisaikat, így minden téren a többiek felé nőttek.

Eközben az Ezüst Nyíl motorja megbízhatónak is bizonyult, viszont Lewis Hamilton és Valtteri Bottas autójában kevesebb volt a technikai probléma, mint a két ügyfélcsapatuknál, a Racing Pointnál és a Williamsnél.

Éppen ezért olyan összeesküvés-elméletek is napvilágot láttak, melyek szerint a Mercedes nem ugyanolyan erőforrással látta el az ügyfélcsapatait, mint amilyeneket ők használtak. Az osztrák cáfolta ezeket:

„Nem gondolom, hogy a mi motorjaink tartósabbak lennének azoknál, amelyeket a mi csapatunk használ” – idézte Wolffot a Motorsport.com török kiadása, majd a csapatfőnök rátért arra, amikor ők jártak rosszul a motorhiba miatt.

„Hamilton 2016-ban a motor meghibásodása miatt vesztette el a világbajnoki címet. Ugyanolyan anyagokat használunk, mint amilyenekkel az ügyfélcsapatainkat ellátjuk” – folytatta Wolff, ráadásul jövőre harmadik ügyfélcsapatként csatlakozik a McLaren is.

Wolff emellett azt is elmondta, hogy miért lehetnek gyakoribbak mégis a motorproblémák az ügyfeleiknél, mint náluk.

„A hűtési rendszerek tekintetében van különbség köztünk és a Williams és a Racing Point között, mert ezeket a csapatoknak maguknak kell kifejleszteniük. Az igazság az, hogy a Williamsnek még jobb hűtési rendszere is volt az utóbbi években, mint nekünk.”

