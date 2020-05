Wolff cáfolja az Aston Martinos pletykákat, de befektetőként még felbukkanhat a csapat mögött

Rengeteg pletyka, és spekuláció született az elmúlt időszakban a Mercedes Forma-1-es csapatának vezetőjének jövőjéről. Toto Wolff jelenlegi szerződése lejár 2020 végén.

Tavaly az osztrák üzletember neve is felmerült, mint Chase Carey utódja, de ez, a Ferrari hathatós közbelépése miatt nem sikerült neki, mostanában pedig a 2021-től belépő Aston Martin körüli lehetőségeiről szólnak a pletykák.

Wolff az osztrák Österreich napilapnak adott interjút, melyben kifejtette, hogy a koronavírus jelenleg megszakította az ő tárgyalását is a jövőjéről. Továbbra is fenntartja a lehetőségét annak, hogy befektessen az Aston Martinba, de tisztázta, hogy a célja továbbra is az, hogy új szerződést kössön a Mercedesszel.

„Ez a 8. szezonom a csapattal. Imádom a sportot, és ezt a csapatot is. Ugyanakkor, eléggé meglepődtem pár téli eseményen, és egyes emberek viselkedésén. Ez természetesen hatással van az én döntésemre is, hogy mit csináljak 2020-ban, és utána. De most, és a jövőben is én leszek a Mercedes Motorsport és F1 vezetője, és semmi nem fog változni a közeljövőben.”

Arra a kérdésre, hogy mit szól a jövőjéről szólóspekulációkhoz, Wolff azt mondta: „A legtöbb történetben, amiről lehet olvasni, az emberek összeadtak 1 + 1-et, és valahogy 3 jött ki nekik.”

„Hogy milyen a jelenlegi helyzetem? A helyem a Mercedesnél biztos, a szerződésem 2020 végéig tart, és továbbra is jó tárgyalásaink vannak arról, mit akarunk elérni közösen. Beszélünk erről. De most mindezt háttérbe szorította a koronavírus. vannak nagyobb problémáink is most – emberi problémáink a cégeinknél.”

Wolff azt is hozzátette: „Nem leszek az Aston Martin vezérigazgatója, és nem fogok semmilyen stratégiai befektetésben sem részt venni.”

Toto Wolff továbbra is remek barátságban van az Aston Martin frissen kinevezett irányító egyesületének vezetőjével, Lawrence Strollal, és kijelentette, hogy csak egy személyes pénzügyi befektetést tudna elképzelni a cégnél, mást nem.

„Stroll és a versenycsapata a legnagyobb ügyfele a mi csapatunknak. Tőlünk veszik a motort, a sebességváltót, és a felfüggesztés bizonyos elemeit is. Lawrence már évek óta jó barátom, a befektetési kapcsolatainkat is leszámítva.”

