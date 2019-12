Wolff büszke, hogy a pilóták beállnak a csapatérdek mögé

A 2017-es szezon óta versenyez egy csapatban Lewis Hamilton és Valtteri Bottas. Utóbbi Nico Rosberg helyére érkezett, miután a német a 2016-os világbajnoki cím megszerzése után bejelentette visszavonulását.

Bottas és Hamilton jó kapcsolatban van egymással, viszont ennek egyik oka az lehet, hogy Bottas nem tudja kihívás elé állítani Hamiltont egy egész szezonon keresztül, míg Rosberg képes volt erre. Viszont a jelenlegi páros teljesítménye is bőven elég ahhoz, hogy évről évre a Mercedes nyerje a konstruktőri trófeát, az egyéni cím pedig 2017 óta mindig Hamiltonhoz vándorol.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt nyilatkozta a Mercedes szezonvégi videójában, hogy a versenyzők mindig tiszteletben tartják a csapat céljait.

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy az évek során mindig be tudtuk állítani a versenyzőket a csapat célja mögé, és a Mercedes célja mögé, amely az, hogy mi legyünk az egyik legsikeresebb sportcsapat a világon.”

„És látni lehet, hogy mi is voltunk fent is és lent is. De alapvetően a versenyzőink nagyon erősek, és ők is nagyban hozzájárultak a sikerünkhöz. Valtteri és Lewis nagyon jól dolgozik együtt, hajtják egymást. Szerintem mindketten kiváló szezont teljesítettek.”

„Nyilvánvalóan Lewis nyerte a bajnokságot, de Valtteri mindig ott volt a közelében, nyert pár versenyt, és szerintem jobb autóversenyzővé vált. És ez a dinamika nagyon pozitív a csapat szempontjából. Ilyen tekintetben fantasztikus a pilótapárosunk.”

A Mercedesnek az utóbbi három évben komolyabb kihívást jelentett a Ferrari, amelyek közé tartozott az is, hogy a német márka elvesztette a motorerő-előnyét, amellyel a hibrid-éra kezdete óta rendelkeztek.

Erre válaszként sikerült javítaniuk a kasztnijukon, amelynek eredményeképpen remek idényt teljesítettek, és a 21 versenyből 15-öt a Mercedes húzott be. Wolff szerint a megfelelő versenyzői pároson kívül kulcsfontosságú volt az is, hogy együtt tudták tartani a csapatot.

„Szerintem oka van annak, hogy nem sok sportcsapat tud ennyi bajnoki címet nyerni zsinórban. Együtt kell tartani a csapatot. De emellett tisztában kell lennünk azzal is, hogy ez egy dinamikus struktúra, amelynek fejlődnie kell.”

„Meg kell nézned, hogy a csapattagok mekkora mértékű motivációval és energiával rendelkeznek. Meg kell tartanod a rangidősöket és a know-how-t a csapatodban, de emellett fiatal, feltörekvő tehetségekre is szükség van.”

„És ez az átállás és motivációs faktor az, amit szerintem kiválóan menedzseltünk. Ez egy rendkívül nehéz dolog, éppen ezért nem sikerült megcsinálnunk korábban.” – mondta Wolff.

