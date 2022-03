Wolff büszke a Mercedesre, beszélt a Bahrein-specifikus problémákról

A Mercedes nyolc éve zsinórban a konstruktőri világbajnok, de Bahreinben a csapat megmutatta, hogy még mindig tud újat mutatni. A németek ismét olyan koncepcióval álltak elő, amit ennyire extrém módon még egyetlen más csapattól sem láttunk. Wolff pedig büszke a csapatára.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, amit a koncepciót illetően elértünk. De most már csak azt kell elérnünk, hogy gyorsan menjen. Azt hiszem, ez egy olyan fejlesztési irány, ami tetszik nekünk, és az autó beállításáról szól, ezért sokat kísérletezünk, ahogy a nap folyamán is tettük, és kíváncsiak vagyunk“ - mondta a Mercedes csapatfőnöke a Formula1.com-nak.

„Elég sok embernek felkeltette a figyelmét reggel. A magam részéről büszke vagyok arra, hogy egy olyan csapat tagja lehetek, amely az innovációt és a sok kemény munkát, vért, verejtéket és könnyeket belead és látjuk, hogy valami nagyon látványos dolog valósul meg, elég hihetetlenl" - folytatta.

A csapatok, ahogyan a Mercedes is még mindig küzd a delfinezés jelenségével. George Russell a csütörtöki napon többször is megforgott, de Wolff szerint vannak Bahrein-specifikus problémák is.

„Azt hiszem, [még mindig] vannak olyan problémák, amelyek... Bahrein-specifikusak. Nagyon meleg van, sok autót még mindig pattogni látsz - egyesek az egyenesekben, mások a kanyarokban -, szóval ez egy beállítási kérdés. És még nem igazán néztük meg a teljesítményadatokat" - zárja Wolff.