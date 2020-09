Wolff: Bottas visszatért a bajnoki küzdelembe a már „rég megérett” győzelmével

A szezonnyitó Osztrák Nagydíjon aratott győzelme után Bottasnak egy nyolc versenyen át tartó első hely nélküli időszakot kellett átélnie, aminek köszönhetően 55 pont volt már a hátránya Lewis Hamiltonhoz képest a múlt hétvégi szocsi nagydíj előtt.

Viszont most végre összejött neki a siker, mely pályafutása során már a kilencedik volt, ráadásul övé lett a leggyorsabb körért járó egy pont is. Hamilton ezúttal csak a harmadik lett végül, így pedig előnye 44 egységre csökkent.

„Szerintem Valtterinek már rég megérett a futamgyőzelem” – kezdte Wolff. „Nagyon közel volt több időmérő alkalmával is. Mugellóban is vezetett, és ebből a szempontból megérdemelte a 25 pontot.”

„Jó versenyt futott, nyugodt maradt, és simán hazahozta az autót. Valtteri teljesen versenyben van még a bajnokságért” – mondta diplomatikusan a csapatvezető.

Bottas akkor vette át a verseny vezetését, amikor Hamiltonnak le kellett töltenie a tíz másodperces büntetését a verseny előtti rajtgyakorlatok rossz helyen történő elvégzése miatt. A 35 éves pilóta ráadásul még két büntetőpontot is kapott, de azokat egy felülvizsgálat után végül visszavonta az FIA.

The trophy and a banner of Lewis Hamilton, Mercedes on the grid

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images