Wolff Bottas katasztrofális versenye ellenére működőképesnek látja felállásukat

A Forma-1 múlt hétvégi Török Nagydíjának helyszínére zúduló szombati és vasárnapi esőzéseknek hála ez lett az év legnehezebb versenye sokak számára. Valtteri Bottas volt az egyikük, hiszen csak a kilencedik helyről indult, és a futam végére a 14.-re csúszott vissza, hála annak, hogy egy sérülés miatt hatszor is megpördült.

„Úgy érzem, mi is megszenvedtük, amit minden más csapat, azaz, hogy a gumik egyszerűen nem akartak megfelelően bemelegedni. Mások is voltak, azt hiszem, Max (Verstappen) is háromszor forgott meg, és még Isten tudja, hányan.” – mondta a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a MotorsportWeek.comnak.

Wolff szerint nehéz kikászálódni egy ilyen gödörböl, hogyha az ember egyszer belekerül: „Szerintem egyszerűen így jöttek össze neki a dolgok, tökéletesen rosszul.” – folytatta Wolff, aki azonban ennek ellenére is kitart Bottas mellett:

„Amikor Lewisnak vannak ilyen rossz napjai, akkor Valtteri az, aki kitesz magáért, ma pedig pont fordítva volt, Valtterinek volt rossz napja és Lewis megnyerte a versenyt. Szerintem ez a kombináció elég jól működik.”

