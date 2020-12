Wolff: Bottas „feltétel nélküli támogatást” kap a Mercedestől

Bottas még a múlt csütörtöki sajtónapon beszélt arról, hogy „jobbnak kell lennie”, mivel az utóbbi időben nem jöttek neki ki a dolgok, és nem tudta tartani a másik autó tempóját. Hamilton már hétszeres bajnok, és 11 futamot nyert idén Bottas kettőjével szemben, előnye pedig 100 pontnál is nagyobb lett.

A finn tehát az utóbbi időben elég sok ütést kapott, legyen szó balszerencséről, vagy csak arról, hogy legutóbb Hamilton helyettese, George Russell is gyorsabb volt nála a futam nagy részében, és vélhetően meg is nyerte volna a Szahír Nagydíjat, ha nincs a bokszutcai hibasorozat.

Még több F1 hír: Sainz jó érzésekkel tért nyugovóra a pénteket követően

Toto Wolff azonban sokszor beszélt arról, hogy Bottas milyen erős mentális szempontból. Ennek ellenére azért azt is elismerte, hogy az újabb Hamilton elleni vereség a bajnokságban bizony hatással van Bottasra is, de megerősítette, hogy a Mercedes teljes mértékben támogatja pilótáját.

„Ő egy kemény, kitartó fickó. A bajnoki cím elvesztését nem könnyű megemészteni, és nem is várható el, hogy könnyű legyen. Ő azonban továbbra is feltétel nélküli támogatást kap a csapaton belül, és szerintem évről évre egyre jobban akar nyerni.”

„A legjobb ellen nyerni valószínűleg a legnagyobb megelégedést jelentheti egy versenyző számára. Viszont ennek ára is van, ez megszokott dolog.” Wolff még kifejtette, hogy az egész Mercedes F1-es család ott volt, hogy támogassák és megnyugtassák Bottast, ezzel meggyőzve őt saját képességeiről.

„Mindenkitől, nem csak tőlem kap bíztatást és támogatást a csapaton belül. Szerintem képes újra talpra állítani magát, a családja is segít, a csapattársai is, mindenki.” Az évadzárón ugyan Bottas Hamilton előtt ért célba, de ez most nem elég a futamgyőzelemhez, mivel az simán Verstappené lett.

Mint két tojás – Michael és Mick Schumacher eléggé hasonlítanak

Ajánlott videó: