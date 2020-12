Wolff: „Bottas akár nyerhetett is volna”

Valtteri Bottas minden bizonnyal a Szahír Nagydíj legnagyobb vesztese. A finn talán most még alá is írná, hogy „csak” vesztesként emlékezzenek rá, mivel ennél jóval nagyobb kockázata is volt az előző futamnak.

Mi lett volna, ha a Mercedesbe először beülő, még viszonylag zöldfülűnek számító, de nagyon is tehetséges Russell megveri őt? Ezt már nem tudjuk meg soha, de Bottasnak most össze kell szednie magát és reagálnia kell a helyzetre.

A büszkesége csorbát szenvedett, de még nem veszett el minden. Toto Wolff például továbbra is bízik versenyzőjében, és már múlt hétvégén elmondta, hogy Russell szereplése semmilyen formában nem befolyásolja Bottas megítélését.

Az osztrák még a rosszul sikerült vasárnap után is pozitív szavakkal illette meg a bajnokság második helyén álló versenyzőjét. „Ezt az egész helyzetet nem könnyű kezelni, Valtteri pedig nagy nyomás alatt van.”

„Mi viszont tudjuk, hogy mit adhat nekünk: a legjobb napján, egy körön ugyanolyan jó, mint Hamilton” – mondta Wolff a német Skynak. „A futamokon nagyon jó a tempó és a pozíció megtartásában, amíg nyer. Valószínűleg nagyobb sikere lehetett volna idén a piros zászlók vagy biztonsági autók nélkül.”

„Tegnap egyértelműen nem rajtolt jót, Russell viszont remekül jött el. Én azonban a második etapra akarok koncentrálni, amikor kezdte ledolgozni hátrányát.”

„Abban a pillanatban azt a benyomást keltette, hogy nyerhet, a végén azonban kidobtuk a kukába az egész futamot” – utalt ezzel a bokszutcai hibákra Wolff.

A bajnoki tabellán Bottas tehát továbbra is a második a maga 205 egységével. Verstappennel szemben 16 pontos előnyben van, így legalább ezt meg kell neki tartania, ha nem akar további olajat önteni a tűzre.

Továbbra is Hamilton a mérce a Mercedesnél

