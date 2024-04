Wolff bízik benne, hogy Hamilton profin tudja kezelni a Mercedes botladozását

A Mercedes teljesítménye hullámzó, mióta két éve bevezették a ground effect köré épülő szabályrendszert és ennek a 2024-es idény is jó példája. Hamilton a W15-öst az első két idei verseny után „nagyszerű autónak” nevezte, majd a melbourne-i szabadedzést követően beismerte, „ez az, amiben a legkevésbé bízik.”

Ezután a szuzukai pénteki nap után következett idei „legjobb” érzése az autóval kapcsolatban, valamint a kínai sprinten is második helyen tudott végezni, de pár órával később ugyanazon a pályán már a Q1-ben kiesett.

Hiába gyors tehát az autó néha, a hétszeres világbajnok eddig nem tudott rendes Forma-1-es versenyen az első hatba kerülni. Wolff ennek ellenére meg van győződve róla, hogy pilótája gondosan dolgozik majd az idény hátralévő részében, elsősorban a George Russellel való munkakapcsolatát illetően.

„Szerintem Lewis profi és eddig úgy is viselkedett, próbálja tartani a saját és a csapat morálját, még akkor is, ha az eredmények nem jönnek. Kétségem sincs afelől, hogy ez így is marad. George-ot is mindenben támogatja.”

Hamilton maga még a Japán Nagydíj előtti csütörtökön mindenesetre arról beszélt, hogy egyelőre a jelenlegi szezonra koncentrál a Mercedesnél, nem a következőre, amit már a Ferrarinál kezd meg, erről itt olvashattok.