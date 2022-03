Wolff beszólt Ecclestone-nak a Netfilx-sorozat kapcsán

Max Verstappenhez hasonlóan Toto Wolff sem rajong a Netflix Drive to Survive című sorozatáért, de elismeri, hogy új közönséget vonzott a sportághoz. Ez a közönség különösen a 15 és 35 év közötti korosztály, amely Wolff szerint nagyon fontos a Forma–1 jövője szempontjából.

A Mercedes csapatfőnöke ezért szeretné biztosítani, hogy a fiatalabb közönséget is elérje. Ennek során rögtön be is szólt Bernie Ecclestone-nak. „A múltban azt mondta: »Nem érdekelnek a 15-35 évesek, mert ők nem vesznek Rolexeket a szponzoromtól«" - mondta Wolff a The Independent írországi kiadásának.

Wolff szerint ez egyértelműen megváltozott, mert részben a közösségi médiának köszönhetően a megkeresések különösen ezt a korosztályt célozzák meg. „Emellett ők a jövő döntéshozói" - tette hozzá a Mercedes csapatfőnöke, aki markáns véleményt fogalmazott meg korábban a sorozatról.

A beszélgetésben rávilágított az ukrajnai orosz invázió Forma–1-re gyakorolt hatására is. Wolff hangsúlyozza, hogy sajnálja a nagydíj elmaradását az orosz közönség miatt, ugyanis ők nem tehetnek semmiről, de mint társadalom nem szabad figyelmen kívül hagyni a történéseket.

Az osztrák szerint ez a résztvevő csapatokra és versenyzőkre, valamint az Orosz Nagydíjra is vonatkozik. „Kereskedelmi szempontok szerint dolgozunk, és ez egy vonzó helyszín a versenyzéshez, de egy bizonyos ponton azt kell mondanunk, hogy idáig és nem tovább" - mondta Wolff.