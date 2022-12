Wolff beadta a derekát: Verstappen megérdemelten lett világbajnok 2021-ben

A Mercedes kemény napokat élt át a 2021-es F1-es szezonzáró után, hiszen Lewis Hamilton gyakorlatilag már a kezében érezhette rekordot jelentő nyolcadik világbajnoki címét, amikor jött Michael Masi és a versenyirányítás döntése és végül mégis elveszítette a csatát.

A brackley-i alakulat részéről több napig senki nem kommentálta az eseményeket, a csendet Toto Wolff törte meg. A csapatfőnök a Zoomon tartott egy szezonértékelő sajtótájékoztatót, amelyen egy komor háttér előtt beszélt az idényről. A Beyond the Grid podcastben most arról kérdezték, hogy Hamilton gondol-e még a tavalyi eseményekre.

„Nem hiszem, hogy így lenne, tudja, hogyan kell a munkájára koncentrálni. A tavalyi szezonzáró talán örökké kísérteni fog minket, de ez főleg akkor van így, amikor az ember csendben ül és mereng azon a döntésen, amit a versenyirányítás hozott és ellentmond a szabályoknak. A versenyhétvégék alatt már senki nem gondolkodik ezen“ - mondta a Mercedes csapatfőnöke.

„Tovább léptünk. Én személy szerint legalábbis elfogadtam az eredményt. Nem akartunk bíróságra menni, még akkor sem, ha akár nyert ügyünk is lett volna. Nem így akartuk megnyerni a bajnoki címet. Max megérdemelten lett világbajnok, ahogy Lewis is jogosan nyert volna. Azon a napon viszont nem a legjobb győzött“ - fogalmazott az osztrák.

„Történt, ami történt, a bajnoki cím eldőlt. Nem kellene folyton ezen rágódnunk. Max kétszeres világbajnok, teljesen megérdemelten. Hibákat követtek el, az FIA ezt el is ismerte, túl vagyunk ezen. Ez nem jelenti azt, hogy soha többé nem fogunk ezen merengeni, mert az őszinteség fontos és a stopperóra sosem hazudik. Talán csak egy kicsit“ - tette hozzá Wolff.

