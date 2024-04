„Wolff azt mondta Max Verstappennek, hogy Helmut Markót is hozhatja...”

Az elmúlt hetekben, hónapokban több helyről is azt lehetett hallani, hogy most már nem annyira biztos, hogy Max Verstappen kitölti a 2028 végéig szóló szerződését a Red Bull Racingnél, mint amilyen biztos korábban volt.

A Mercedes-csapatfőnök Toto Wolff pedig nagyon örülhet ezeknek a pletykáknak, hiszen nem titkolt vágya, hogy a háromszoros világbajnokkal pótolja a Ferrarihoz távozó Lewis Hamiltont.

Még több F1 hír: Forma-1 Több mint 1 milliárdért kelhet el Michael Schumacher óragyűjteménye

Az F1 Nation podcastben is szóba került ez a téma, a műsorvezető Tom Clarkson pedig arról beszélt, hogy mit hallott a Japá Nagydíjon a Forma-1-es paddockban.

„Többektől is hallottam Japánban, hogy Toto Wolff nagyon is rajong Maxért. Szüksége van az aláírására, mert az elmúlt években nem mentek túl jól a dolgok a Mercedesnél. Ha elhozná Max Verstappent, az egy igazán komoly igazolás lenne, nem igaz?”

Clarkson arról is beszámolt, hogy úgy hallotta, Wolff felajánlotta azt is a holland versenyzőnek, hogy magával hozhatja a német istállóhoz Helmut Markót is:

„Nekem azt is mondták, hogy Toto azt mondta Maxnak, hogy ha kell, hozhatja Helmut Markót. Akkor valamiféle osztrák szupercsapat lenne a Mercedes élén. De vajon tényleg megtörténik a dolog, és Max feláldoz egy világbajnoki címet a Red Bull-lal 2025-ben? Ezt nehezen hiszem el” – mondta Clarkson.

Eközben a sajtó szerint Maranello mellett látták Newey-t, míg a csapatfőnök szerint nem igaz, amit Gene Haasról mondanak.