Wolff: az F1 nem juthat el oda, hogy kiégeti a saját szurkolóit

A 2023-as Forma-1-es szezonban 23 versenyt és 6 sprintfutamot fognak rendezni, de eredetileg 24 verseny volt az F1 naptárában, Kína azonban sorozatban negyedjére is kihullott onnan, hiába vetették el a „zéró-covid” irányelvet.

Mivel Kínát nem pótolják másik futammal, és nem is alakítják át logisztikai okokból a versenynaptárat, az ismét egy szörnyszülöttre hasonlít: a Melbourne-nel végződő első 4 futamot egyhónapos szünet követi, majd tavasszal Európában, ősszel Amerikában tartanak triplázást.

Az F1 ennek ellenére még nem tett le arról, hogy 25-re növeljék a futamok számát, amennyiben Kína visszatérne és Dél-Afrikában is megteremtenék a kellő forrásokat, meg is lenne a szám, ahogyan pedig azt a Motorsport-Total kiszúrta, az F1 az egyik kereskedelmi álláshirdetésében is külön feladatkörként nevezték meg a versenynaptár 25 futamossá való bővítését.

A csapatok továbbra is utálják az új versenynaptárakat, ahogyan arról Sven Smeets mesélt, egyre jobban összefolynak nekik is a hétvégék, Toto Wolff szerint azonban ez nem csak a száguldó cirkuszban dolgozókra érvényes, hanem a szurkolókra is.

„Senkinek nem szabadna elhinnie azt, hogy ez a trend végleg berögzül” – utalt Wolff az Auto Motor und Sportnak adott interjújában az F1 népszerűségének növekedésére.

„Ez attól is függ, hogy mennyire marad szórakoztató a jövőben a sport, milyen karakterekkel tudnak majd együttérezni, vagy milyen narratívák osztják meg a szurkolókat. Mindkettő hasznos.”

„Ugyanakkor, nem szabad túltelítenünk a figyelmüket, ezt komolyan figyelembe kell vennünk. Továbbra is óvatosnak kell lennünk. Hiába van jó helyzetben a Forma-1, arra kell törekednünk, hogy még jobbá tegyük, ugyanakkor, ha nem végzünk elég jó munkát, nem marad elég szórakoztató a Forma-1, elveszíthetjük a közönségünk figyelmét.”