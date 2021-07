Wolff: az F1-nek nem szabad túl sok „random” sprintfutamot rendeznie

Az osztrák szerint a sprint túl sok „véletlenszerűséget” ad hozzá, és Sergio Perez példáját hozta fel, aki a megpördülése révén csak a mezőny végéről fog indulni. A 17 körös versenyt egyébként Max Verstappen nyerte, mögötte pedig Lewis Hamilton és Valtteri Bottas ért célba.

„A nézők számára mindenképpen szórakoztató. Egy rajt mindig érdekes és izgalmas. Emellett persze Fernandót is jó volt figyelni. Összességében tehát ez egy pozitív extra volt. Ugyanakkor nem tudom ezt elképzelni minden hétvégén.”

„Túl sok benne a véletlenszerűség, ha például megnézzük Checót, aki kiforgott, majd feladta a futamot. Neki nem az utolsó helyen kéne lennie, és nagyon kitolhat veled, ha te vagy az egyik élmenő” – vélekedett Wolff.

„Én tehát így látom, de ha a következő próbák is így sikerülnek, akkor megvan a helye a naptárban, de csak limitált formában.” Az osztrák arról is beszélt, hogy jól tette az F1, hogy élesben is kipróbálták a formátumot, mert így a következő szezon előtt még van mód a finomításra.

„A versenyzés néha eltér a szimulációktól. Én nem vagyok híve az élesben kísérletezgetésnek, de ez nem volt annyira ellentmondásos. A fordított rajtrácsot viszont teljes mértékben ellenzem. Az nem lenne valódi. Itt azonban mindenki a megfelelő helyről rajtolt.”

„Én úgy vélem, hogy az időmérő pénteken volt. És azt kéne időmérőnek hívni, nem a sprintversenyt. Ezek persze már csak részletek. A végefele azonban már kezdett ellaposodni. Előtte viszont volt benne valami.”

„Ha ez egyfajta Grand Slam lesz néhány futamon, akkor rendben van, mert így szombaton is igazán szórakoztatóak az események. Péntek és szombat este is főműsoridőben vagyunk, aztán persze jön még a főfutam is. Azzal is egyetértek, hogy a szombati második edzés eléggé random.”

„Nyilván a hosszú etapokra is kell valamikor gyakorolni, de az eredmények nem relevánsak. Csak a csapatok tudják, hogy mennyi üzemanyaggal köröztek. Szóval szerintem lehet még variálgatni kicsit a formátumon. Ha mondjuk öt ilyen hétvégénk lesz, akkor én mellette vagyok. Talán négy a helyes szám, nem öt.”

Wolff nem hiszi, hogy a sprint talán elrontotta a vasárnapi versenyt, mert felfedte, hogy Verstappen és a Red Bull tempója jobb, mint Hamiltoné a Mercedesszel. „Nem hinném, hogy az egyik autó jóval gyorsabb lenne, mint a többi. Lewisnak sikerült sokáig DRS-távolságban maradni, majd pedig másfél másodpercen belül.”

„Igen, megvan az egyenesbeli előny, de a gumik miatt a kanyarokban nehéz közel maradni. Szerintem jó, hogy ilyen eltérés van a csapatok között Silverstone-ban. Ha azonban ez Ausztria vagy Baku lenne, akkor vasárnap is ugyanazt látnánk, mint amit már szombaton is.” Wolff tehát most abban reménykedik, hogy a futamon még lesz esélyük nyerni.

Leclerc is pozitív véleménnyel volt a sprintversenyről