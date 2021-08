Wolff: az „elavult” fújolásnak „nincsen helye” a sportban

A két héttel ezelőtti események fényében nem mondható, hogy meglepődtünk azon, hogy Hamilton újabb pole-ja nem mindenkinél váltott ki nagy örömöt. A hollandok pedig hangot is adtak nemtetszésüknek, és igazából kifütyülték a britet az időmérő utáni interjú során.

A hétszeres bajnok is természetesen felfigyelt erre, és elmondta, hogy őt csak még jobb teljesítményre sarkallják ezek a megnyilvánulások, így nem tudták ezzel zavarba hozni őt. Később aztán a csapatfőnökét, Toto Wolffot is megkérdezték minderről.

„A fújolásnak szerintem nincsen helye a sportban, de azt is figyelembe kell venni, hogy az érzelmek a tetőfokára hágtak az utóbbi két hétben, a lelátók pedig teli vannak holland drukkerekkel. Ezt senki sem szereti, és aki nem sportolt versenyszerűen, sosem fogja megérteni, miért van ez.”

„Ez már egy elavult gyakorlat, és szerintem nem lenne szükség ilyesmire, miközben persze megmutatja, hogy milyen szenvedélyesek a szurkolók. Ez egyfajta törzsi ösztön, ami nem feltétlenül rossz. Ha mindezt csak a tapsolásnál, a biztatásnál és az igazi szurkolásnál használnák, akkor rendben van, de ez így nem helyes” – vélekedett Wolff.

Ő továbbra is úgy látja, hogy ezek az események inkább az utóbbi időszak miatt vannak. „Ez annak a következménye. Az incidens ellentmondásos volt és feszült. Ennek eredményét pedig ma is láthattuk a nézősereg hangos reakciójánál.”

A Mercedes vezére ezek után némileg párhuzamot vont Hamilton és Michael Jordan között. A legendás kosaras ugyanis szintén hasonló módon igyekezett a közönség ellenszenvét a maga javára fordítani.

„A The Last Dance-ben is láttuk, hogy Michael Jordan milyen sokat tudott kihozni magából a negativitás miatt, mert az egy újabb szintre emelte őt. Szerintem Lewis sincsen ettől messze. Mi is ilyenek vagyunk a csapattal. Minél több nehézség jön szembe, annál ellenállóbak leszünk, és annál versenyképesebbek is vagyunk.”

„Egyrészről ez irreleváns, másrészről viszont ilyenkor bizonyítani akarsz valamit.” Vasárnap lesz is lehetősége bizonyítani a Mercedesnek és Hamiltonnak, akik most jobban nyeregben érezhetik magukat, hiszen kibérelték az első sort, és a közepeseken rajtolnak. A nyári szünet előtt talán újra megfordul a bajnokság állása?

